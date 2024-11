Anticipazioni La Corrida, cosa succede nella seconda puntata di mercoledì 13 novembre

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Sembra proprio che anche il piccolo schermo sia caduto vittima dell’immenso revival anni Novanta/Duemila che stiamo vivendo da un lungo periodo a questa parte: dopo l’attesissimo ritorno, su Canale 5, de La Talpa con Diletta Leotta a capitanarlo ecco un altro seguitissimo programma del passato tornare a regalare un prezioso momento di spensieratezza ai propri telespettatori. Perché sì, è tutto vero: La Corrida è tornata ed è qui per restare.

La Corrida: le anticipazioni della seconda puntata

Ospite della puntata che ci attende sarà l’amatissimo comico e attore italiano Frank Matano con il suo tagliente umorismo a contraddistinguerlo. Durante lo show – prodotto Banijay Italia e Corima – una schiera di “dilettanti allo sbaraglio”, introdotti sul palco da Ofelia Passaponti (da poco eletta la nuova Miss Italia, nell’edizione dello scorso settembre) e Alfonso Iannotta, porteranno in scena le proprie stravaganti esibizioni all’insegna del divertimento e dell’autoironia.

Sostanziale importanza, per chi ricorda il format del passato, all’interno de La Corrida lo ha il pubblico in studio. È proprio lui, tra applausi, campanacci, fischietti e pentole a dover dimostrare di aver gradito o meno le numerose esibizioni previste in serata, con lo scoccar del verde sul semaforo. Il fortunato vincitore ha in premio la vittoria morale del personaggio “più acclamato”. Un ruolo fondamentale è poi quello del Capopopolo che, diverso ogni puntata (questa volta Matano), ha una cruciale responsabilità nel ripescaggio del concorrente che potrebbe avere accesso alla finale dell’ottava e ultima puntata. Per il momento, sino ad allora, si prospettano grasse risate.

La Corrida torna in tv in una nuova versione: di cosa si tratta

Già riproposta da Rai 1 nel 2018 ma interrotta solo nel 2020, l’attuale ritorno de La Corrida sembra questa volta ufficiale: il debutto, risalente alla scorsa settimana (con 1 milione di spettatori ed il 6% di share, con picchi dell’8,3%) è stato davvero ottimo ed ora tutti si chiedono cosa riserverà al pubblico il secondo appuntamento.

Tra improvvisati cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti in questa edizione 2.0 dello storico varietà del 1986 viene rappresentata un’Italia “pura e verace”, con la complicità di ordinari protagonisti per una notte che, l’indomani, torneranno immediatamente ognuno alla propria vita.

Lo storico programma della tv italiana, padre di ogni talent show, portato alla luce nei lontani anni Cinquanta dal fuoriclasse Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni, ha appassionato nuovamente una grande fetta di pubblico tra veterani e nuove generazioni. Il prossimo appuntamento è fissato per Mercoledì 13 novembre, in prima serata sul NOVE e contemporaneamente in streaming su Discovery+. Alle prese con un’avventura tutta nuova alla conduzione troviamo Amadeus, il quale con il suo stile inimitabile porta avanti la diretta accompagnato da un’orchestra di ben 30 elementi guidata dal Maestro Leonardo De Amicis.

Il conduttore sembra essere al momento nel pieno di una autentica rivoluzione professionale: I Soliti Ignoti non è, infatti, l’unico programma consolidato a finire nelle mani del blasonato acquisto della Warner Bros.

L’approccio iniziale, per il momento, è parso del tutto differente dal reboot non troppo fortunato ad opera di Carlo Conti conclusosi allo scoppio della pandemia.