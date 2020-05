Tutti i consigli per una chioma folta e lucente

editato in: da

Sogni capelli lucenti, folti e setosi proprio come quelli della pubblicità? Avere una chioma sana e vigorosa è anche una questione di DNA, ma dove non arrivano i geni, è possibile intervenire con alcune buone abitudini e con la scelta dei prodotti giusti e di qualità.

Il mercato offre davvero tante soluzioni per rinforzare i capelli. Molte sono mirate alla consistenza, per esempio esistono shampoo per capelli grassi e altri per capelli secchi ad effetto rinforzante e ricostituente. Insomma, è il momento di ottenere la chioma dei tuoi sogni. Ti basterà seguire i consigli che stiamo per darti.

Quali sono le cause dei capelli deboli

Guardandoti allo specchio ti sei accorta che i tuoi capelli appaiono spenti e deboli? Ciò che vedi è il risultato di alcuni comportamenti scorretti.

Per esempio, questo capita se li tieni sempre legati oppure li pettini quando sono bagnati, proprio nel momento in cui il capello è più fragile e tende a spezzarsi facilmente.

La situazione peggiora se li lavi troppo frequentemente. Usare troppo spesso shampoo e altri prodotti può infatti avere un effetto negativo, perché abbassa le difese naturali del capello. Infine, cosa ci dici del phon e soprattutto della piastra? Ricorda che il calore rovina i capelli. Anche in questo caso, imposta il phon ad una temperatura bassa e usa la piastra il meno possibile. E soprattutto applica uno spray protettivo contro il calore.

Se ti sei ritrovata in almeno uno di questi comportamenti, è il momento di voltare pagina, con alcuni utili consigli.

Tagliare le punte per rinforzare i capelli

Il primo consiglio che vogliamo darti è quello di tagliare le punte dei capelli, ovvero la parte più vecchia e danneggiata della tua chioma. Bastano pochi centimetri per rinvigorire il capello ed eliminare quelle fastidiose doppie punte e i capelli spezzati.

Questo consiglio è valido soprattutto se hai i capelli lunghi e vuoi favorire la loro crescita sana. Eliminando la parte finale, quella più danneggiata, la chioma sembrerà subito più rigogliosa e lucente.

Non lavare troppo i capelli

Hai sempre pensato che più lavi i capelli e più loro saranno forti e lucenti? Bene, questo è un errore molto comune: fare lo shampoo tutti i giorni o anche un giorno sì e un no può avere diversi effetti negativi sulla capigliatura. Per esempio, si rischia di eliminare o ridurre lo strato protettivo naturale che riveste il capello e che gli permette di difendersi da agenti esterni, come umidità, pioggia, vento o eccessiva esposizione solare.

Chi ha i capelli secchi, può lavarli anche una volta a settimana, mentre chi li ha grassi, può optare per due o al massimo tre volte, ma non di più.

Usare shampoo, balsamo e altri prodotti mirati

Veniamo ad un argomento fondamentale: la scelta dei prodotti per capelli. Ormai il mercato offre davvero tante alternative, pensate per le esigenze più disparate. Naturalmente esistono prodotti per capelli belli e forti: da shampoo, a balsamo fino a maschere e lozioni. E proprio il balsamo è uno dei prodotti da tenere sempre a disposizione e usare ad ogni lavaggio. Infatti, aiuta a mantenere i capelli idratati e, con il tempo, permette di rafforzarli. Ecco perché è particolarmente indicato per chi ha i capelli sottili e quindi più fragili: forma attorno al capello un ulteriore film protettivo.

Hai il problema dei capelli grassi e hai paura che il balsamo peggiori la situazione? Ti basterà non applicarlo alla radice, ma solo su lunghezze e punte ed il gioco è fatto.

Fare impacchi e maschere

Un’altra buona abitudine per la cura dei capelli è quella di applicare almeno una volta a settimana un impacco nutritivo o una maschera. Esistono soluzioni per tutte le esigenze, alcune maschere sono pensate per la notte e possono essere lasciate in posa durante il sonno. Così, mentre tu riposi i tuoi capelli vengono idratati e nutriti a dovere, diventando settimana dopo settimana sempre più forti. Seguire questi suggerimenti ti permetterà di ottenere una capigliatura più folta e luminosa. Provare per credere!