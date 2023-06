Protezione antizanzare bambini: i prodotti più efficaci da acquistare online

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Estate tempo di divertimento e giornate all’aria aperta per i più piccoli, ma anche di…punture di insetti! La protezione antizanzare per i bambini infatti è un prodotto essenziale che tutte le mamme dovrebbero tenere in borsa e a casa con l’inizio della bella stagione.

La pelle dei bimbi infatti è particolarmente delicata e soggetta a irritazioni causate dalle punture di insetti che possono diventare non solo fastidiose, ma anche pericolose. La protezione antizanzare dunque è d’obbligo per proteggere al meglio i piccoli di casa e consentirgli di giocare all’aperto senza alcun problema o fastidio. Online si possono trovare moltissimi prodotti repellenti per zanzare fra cui scegliere in base non solo all’età dei bambini, ma anche alle singole esigenze, con formulazioni che non ungono e creano una barriera efficace. Dagli spray ai braccialetti, scopriamo le soluzioni migliori per proteggere la salute e il benessere dei bambini e garantirgli giornate (e serate) estive serene senza punture di zanzare.

Protezione antizanzare bambini di due anni

Offerta Autan Junior Vapo per Bambini Repellente e Antizanzare Tigre e Comuni

Per i bambini a partire dai due anni su Amazon si può trovare la protezione antizanzare che protegge sino a 4 ore dalle punture di zanzare. La protezione è efficace e rapida, mentre la formula è dermatologicamente testata, realizzata con aloe vera e sostanze idratanti. Come funziona? Si spruzza sulla pelle o – nelle zone più sensibili – sulle mani per poi applicarlo sull’epidermide.

Protezione antizanzare bambini naturale

Offerta Babycoccole spray protezione insetti e zanzare Repellente AntiZanzare per Bambini con Olio di Timo

Adatto anche ai neonati, questa protezione antizanzare è super naturale, non unge e non appiccica. Lascia la pelle profumatissima e morbida, con una sensazione di fresco perfetta per l’estate. La formulazione contiene olio di Timo, un perfetto repellente naturale in grado di formare una barriera contro insetti e zanzare, mentre l’olio di soia selvatica possiede proprietà emollienti. 100% Made in Italy, questa protezione antizanzare è testata anche per le pelli più sensibili, senza parabeni, SLS, profumi, OGM, coloranti, ticlosan o formaldeide.

Protezione antizanzare bambini da zanzare e zecche

Offerta Repellente Antipuntura Baby Protegge da Zanzare Comuni, Zanzare Tigre, Zanzare Tropicali, Zecche

Cerchi una protezione per i tuoi bambini che duri diverse ore? Prova questa protezione antizanzare efficace contro zanzare comuni, tropicale e tigre, ma anche contro le zecche. La protezione dura sino a otto ore ed è adatta a pelli sensibilissime come quelle dei bambini.

Protezione antizanzare bambini ecologico

Vorresti una protezione antizanzare ecologica? Allora prova questa soluzione con aloe vera e senza parabeni creata da un’azienda che ha come obiettivo quello di formulare e produrre cosmetici che siano in perfetta armonia con la Natura, l’Ambiente e gli animali. Si spruzza delicatamente sulla pelle, evitando le aree più delicate della cute, per creare una barriera di difesa, mente su collo e viso si può applicare usando semplicemente un batuffolo di cotone imbevuto di prodotto.

Protezione antizanzare bambini

Offerta Braccialetti Antizanzare Colorati Braccialetti a Base di Citronella, Geraniolo e Lavanda

Il tuo bimbo o la tua bimba proprio non sopporta lo spray antizanzare? Una valida alternativa possono essere i braccialetti repellenti per gli insetti. Sono coloratissimi e divertenti da indossare, a base di geranio, citronella o lavanda. Puoi metterli al polso dei tuoi piccoli oppure usarli per fermare i capelli. L’effetto, grazie al mix di repellenti, dura ben 12 ore, garantendo una protezione totale dalle punture di zanzare.