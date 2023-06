Cerchietto per capelli: come scegliere l’accessorio fashion che rende unico il tuo look

Fonte: iStock Photos

Il cerchietto per capelli non è mai stato così di moda! Con l’arrivo dell’estate questo accessorio per capelli torna ad accendere le serate (e non solo) per regalarti il look che desideri. A rilanciarlo le influencer che ci hanno svelato negli ultimi mesi come sfoggiarlo e usarlo per dare un tocco a qualsiasi outfit da quello per l’ufficio a quello per i party serali.

Il bello del cerchietto per capelli è che si può trovare in tantissimi stili differenti. Da quello bombato, per sentirti una principessa come Kate Middleton, a quello con strass per brillare in disco, sino al cerchietto con i fiori, un pezzo dedicato alle più romantiche che non smettono di sognare. Scopriamo insieme i modelli più belli da acquistare online e da provare subito!

Il cerchietto per capelli boho chic super vintage

Fasce Per Capelli Vintage Boho Cerchietti per capelli colorati da donna

Lo stile boho chic non passa mai di moda. Per le tue serate estive scegli un cerchietto perfetto per dare un twist al tuo look. Realizzato in tanti colori e fantasie, è l’accessorio giusto per distinguersi con uno stile retrò ed elegante. Chi l’ha provato lo trova non solo bello, ma anche comodissimo. Il bello di questo cerchietto è che si trova su Amazon in tantissimi colori, per cambiare e sperimentare come preferisci.

Il cerchietto per capelli bombato in stile royal

Amatissimo dai royal come Kate Middleton e rilanciato dalle influencer come Chiara Ferragni, il cerchietto bombato è un must. Questo modello, confortevole e leggero, si adatta alla perfezione alla forma della testa ed è disponibile in tanti colori brillanti e intensi. Non solo: il cerchietto viene fornito su Amazon con un elegantissimo dust bag perfetto per riporre l’accessorio.

Il cerchietto per capelli con strass very chic

Cerchi un accessorio per una serata importante? Dai un twist al tuo look con un cerchietto ricoperto di strass! I brillantini regalano luce al tuo viso, accendendo il tuo beauty look e rendendo speciale la tua acconciatura. Questo modello si può abbinare ad outfit glamour per una serata speciale, ma anche ad un look sporty chic.

Il cerchietto per capelli floreale super romantico

Cerchietto con fiori Cerchietti floreali per donna

Voglia i un look romantico? Punta su un cerchietto con fiori. Indossalo e in pochi secondi ti sentirai una fata dei boschi, dando un tocco di glam al tuo look. Le nuance fra cui scegliere sono tantissime da cambiare ogni volta che vuoi a seconda di come ti senti o dei tuoi desideri.

Il cerchietto per capelli easy: pratico e alla moda

Offerta Cerchietti per capelli in metallo Cerchietti per capelli con tantissime forme

Adatto per fare sport, ma anche per uscire o affrontare le giornate al mare, questo cerchietto per capelli donna è disponibile in tantissime forme. Questo set include ben sei fasce in metallo con stili differenti come spirale zig zag oppure onda da abbinare con le acconciature che preferisci. I cappucci in silicone proteggono dai graffi, allentando la pressione sulla testa, mentre il materiale è particolarmente resistente. Il bello di questi cerchietti è che si possono usare in tanti modi diversi in base al tuo stile, all’umore o al bisogno. Sfruttali per uscire, rendendo super trendy le tue acconciature oppure sceglili per realizzare la tua skincare routine e per fare sport.

