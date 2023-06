I bagnoschiuma non sono tutti uguali! Come sceglierli e guida all’acquisto

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Come scegliere il bagnoschiuma giusto

Ideali per pelli secche e sensibili o per quelle grasse, disponibili in mille profumazioni diverse (a volte anche molto particolari) e consigliati per esigenze specifiche: di bagnoschiuma, in commercio, ce ne sono un’infinità. Come scegliere quello giusto? C’è chi, davanti allo scaffale del supermercato, si lascia guidare dall’istinto o ne prende uno a caso, magari guardando solamente al prezzo, chi invece ne annusa a decine per trovare il migliore e chi, infine, passa tantissimo tempo a leggere tutte le etichette. Ebbene sì, i bagnoschiuma non sono tutti uguali e non è affatto vero che uno vale l’altro. Ecco una semplice guida all’acquisto, per trovare il prodotto giusto per ogni necessità.

Bagnoschiuma per pelli secche

Cute disidratata, che si screpola facilmente e si arrossa in un attimo, dando una spiacevole sensazione di prurito: sono questi i principali sintomi della pelle secca, una condizione assolutamente da non sottovalutare. Oltre ad adottare una buona crema idratante, è fondamentale scegliere il bagnoschiuma giusto. D’altra parte, lo usiamo quotidianamente per la doccia e, se ne acquistiamo uno non adatto alle nostre esigenze, non facciamo altro che peggiorare la situazione. Vediamo alcuni dei prodotti migliori per chi ha la pelle particolarmente secca.

Il bagnoschiuma Omia con aloe vera del Salento ha una formulazione extra delicata e di origine naturale, per prendersi cura delle pelli più delicate. Ha infatti una potente azione idratante e rinfrescante, inoltre dona morbidezza e luminosità alla cute. Inoltre non contiene parabeni e siliconi, quindi può essere usato quotidianamente anche in presenza di problemi come eritemi e dermatiti.

Offerta Bagnoschiuma Omia Delicato e arricchito con aloe vera, è il tuo alleato per combattere la secchezza della pelle

Pelle che ha perso elasticità? La risposta è nel bagnoschiuma SBC Skincare: è l’ideale per un bagno rilassante o per una doccia rinfrescante, donando alla cute tutta l’idratazione di cui ha bisogno. Il prodotto è arricchito con glicerina, olio di semi di macadamia e olio di semi di baobab per mantenere la pelle morbida, con allantoina per ridarle elasticità e con calendula per combattere i radicali liberi.

Bagnoschiuma SBC Skincare Un'esplosione di freschezza, con ingredienti naturali per ridare elasticità alla pelle

L’olio detergente corpo di Restivoil è tutto ciò di cui hai bisogno per prenderti cura della tua pelle sensibile. Grazie ad una formulazione delicata, priva di agenti schiumogeni aggressivi, idrata la cute e la rende immediatamente più luminosa. Inoltre contiene preziosi oli vegetali che aiutano a ripristinare la naturale barriera cutanea. Ne basta davvero pochissimo: massaggialo sulla pelle bagnata e risciacqua per notare subito la differenza.

Offerta Olio detergente Restivoil Un gesto di bellezza quotidiano, per avere una pelle morbida e luminosa

Bagnoschiuma ipoallergenici

Alcune pelli hanno bisogno di un’attenzione in più: chi soffre di dermatiti o allergie deve prendersi particolarmente cura dell’igiene quotidiana, utilizzando prodotti speciali che non contengano ingredienti in grado di scatenare spiacevoli reazioni cutanee. Per questo è importante imparare a leggere l’INCI di ogni bagnoschiuma, così da evitare quelli con parabeni e siliconi che possono causare irritazioni. Ecco alcuni bagnoschiuma ipoallergenici adatti anche alle pelli più sensibili.

Il bagnodoccia Aveeno è tra i prodotti migliori per chi ha la pelle particolarmente sensibile e delicata. Ha infatti una formulazione arricchita con avena colloidale coltivata in Canada, USA e Francia, prodotta senza far uso di solventi chimici. L’olio di avena è da sempre conosciuto per le sue proprietà lenitive ed emollienti, migliorando sin dal primo utilizzo l’irritazione cutanea e lasciando una pelle morbida e ben idratata.

Bagnodoccia Aveeno Il potere dell'olio di avena colloidale, in un bagnoschiuma ottimo per pelli delicate

Anche La Roche Posay ha un prodotto davvero molto buono per chi soffre di pelle sensibile: si tratta del bagnoschiuma Lipikar Surgras, ipoallergenico e privo di sostanze come parabeni e nichel. La sua formula è arricchita con concentrato liporestitutivo al 10% e niacinamide, così da ricostruire la naturale barriera protettiva della pelle e nutrirla a fondo. Se ne usa davvero pochissimo sulla pelle bagnata, risciacquando accuratamente.

Offerta Bagnoschiuma Lipikar Surgras Il detergente di La Roche Posay per chi ha la pelle più sensibile

Per pelli sensibili o a tendenza atopica, il gel doccia Dr. Tree è davvero un grande aiuto: si prende cura dell’idratazione cutanea, con agenti detergenti delicati che rispettano la naturale barriera idrolipidica della pelle. Realizzato con ingredienti naturali e dermatologicamente testati, riduce sintomi come prurito e arrossamento già dal primo utilizzo. Inoltre contribuisce a rallentare il fotoinvecchiamento della pelle, donando un piacevole senso di freschezza.

Gel doccia Dr. Tree Profumato agli agrumi e al pompelmo, rinfresca e lenisce le pelli a tendenza atopica

Bagnoschiuma senza profumazioni

Uscire dalla doccia e sentire la piacevole fragranza del bagnoschiuma è senza dubbio molto rilassante, ma l’aggiunta di profumi ai prodotti per il corpo può rivelarsi dannosa per le pelli più delicate, scatenando fastidiose irritazioni. Ecco perché esistono in commercio numerosi bagnoschiuma senza profumazioni, che detergono ugualmente a fondo, senza però causare stress alla pelle troppo sensibile. Come scegliere quello giusto? Scopriamo alcuni prodotti fragrance-free da provare.

Il bagnoschiuma Utrekram è molto delicato sulla pelle, inoltre è privo di profumazioni per evitare irritazioni. Ha una formulazione naturale, arricchita con ingredienti emollienti come l’aloe vera e con oli vegetali che aiutano a idratare e riequilibrare la cute. Adatto anche ai bambini, è la scelta migliore per chi vuole prendersi cura della pelle senza rischiare di stressarla.

Offerta Bagnoschiuma Utrekram Adatto anche ai bambini, grazie alla sua formulazione naturale

Il gel bagnodoccia ProvitaMed di Villa Borghini è ottimo per ogni tipo di pelle: rispetta il suo pH fisiologico e la barriera idrolipidica, donando idratazione intensa. Privo di profumi e allergeni, contiene Provitamina B5/Pantenolo, quindi è adatto anche per igienizzare i capelli, lasciandoli sin da subito più lucenti e nutriti.

Gel bagnodoccia ProvitaMed Un vero alleato contro pelli secche e irritate, da provare anche sui capelli

Ideale per pelli sensibili, da secche a molto secche o con tendenza atopica, il bagnoschiuma Bioderma Atoderm Intensive è un gel delicato che rende la cute più morbida e la idrata a fondo, formulato con ingredienti naturali in grado di lenire rossori e irritazioni. Il prodotto non contiene parabeni e profumi, inoltre è ipoallergenico e ottimo anche per i bambini.

Offerta Bagnoschiuma Bioderma Delicato sulla pelle, idrata a fondo e lenisce le irritazioni

Bagnoschiuma esfolianti

Per una skincare routine a prova d’estate, l’esfoliazione è davvero importante. In commercio ci sono tantissimi prodotti da utilizzare dopo la doccia per ottenere una pelle perfetta, eliminando le cellule morte e dando nutrimento. Perché non fare direttamente tutto con un solo gesto? Ecco alcuni bagnoschiuma esfolianti, in grado di svolgere la stessa azione di gel e creme: un vero risparmio di tempo (e di denaro).

Il bagnoschiuma SBC Skincare è un gel super rinfrescante con una piacevole fragranza agli agrumi e al bergamotto, perfetto per l’estate. Contiene acido salicilico e i suoi principi attivi, che agiscono sulla cute esfoliandola a fondo. Il risultato è una pelle luminosa e levigata, ben idratata e davvero morbidissima. È l’ideale per qualsiasi tipo di pelle, anche quelle grasse e spente.

Bagnoschiuma esfoliante SBC Skincare Per gambe lisce e perfette, a prova d'estate

Con il gel doccia Mekako, puoi andare sul sicuro: è delicato sulla pelle e ha una formulazione idratante, grazie alla presenza dell’olio di jojoba. Inoltre ha delle minuscole sfere che aiutano ad esfoliare la cute, eliminando le cellule morte, per un risultato stupefacente: mai la pelle è stata così liscia e profumata.

Gel doccia Mekako Un'ottima scelta per detergere ed esfoliare con un solo gesto quotidiano