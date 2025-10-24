Desiderio, paura, curiosità: la prima volta è un’esperienza unica da affrontare con consapevolezza e rispetto

Giornalista e Social Media Manager, da sempre ama scrivere, creare contenuti e raccontare storie. Da anni studia e scrive di benessere e sessualità. Gestisce diversi profili social e, da brava Vergine, adora organizzare tutto alla perfezione… Con immancabili evidenziatori colorati!

iStock Desiderio, paura, curiosità: come ci si prepara alla prima volta?

C’è un evento nella vita di tutti che suscita al tempo stesso desiderio, paura e curiosità: è il primo rapporto sessuale. È un momento estremamente importante, che rimarrà impresso nella mente e si ricorderà sempre con affetto.

Tuttavia, è anche molto personale: infatti, non esiste un’età “giusta” o un copione da seguire uguale per tutti. Ognuno vive la prima volta all’età e nel modo che desidera.

Quando si parla di “prima volta” non ci si riferisce a un traguardo, a qualcosa da fare “per forza”, ma piuttosto a un incontro tra due persone che si rispettano, si ascoltano e si sentono pronte a vivere questa esperienza insieme.

Desiderio e paura: emozioni che possono coesistere

Quando si inizia a pensare o a parlare della prima volta, è normale provare emozioni contrastanti. C’è il desiderio, che nasce dalla curiosità, dall’affetto, dalla complicità e intimità che si vive insieme all’altra persona, ma al tempo stesso anche provare paura è legittimo: puoi essere terrorizzata all’idea di provare dolore, di non essere all’altezza, o semplicemente di entrare in una nuova fase della vita.

Queste emozioni, così lontane, quasi agli antipodi, in realtà possono coesistere e non c’è niente di sbagliato in questo. Ascoltarsi è la chiave: se non ti senti pronta, non c’è fretta. La sessualità è un piacevole percorso, non una gara.

Parlare con il partner

Partiamo da un punto fermo per qualsiasi tipo di rapporto sano: la comunicazione. Parlare apertamente con il partner aiuta a ridurre l’ansia e a creare fiducia reciproca. Se stai pensando di avere la tua prima volta con quella persona, parlane: confrontati su cosa vi mette a disagio, cosa vi incuriosisce e cosa volete fare.

Se hai dubbi o domande, puoi rivolgerti a un consultorio presente sul territorio o a un ginecologo o una ginecologa: non solo sapranno fornirti informazioni chiare sulla contraccezione, ma anche su tutti gli aspetti che potrebbero incuriosirti e bloccarti prima di un rapporto sessuale. Puoi andare dal ginecologo anche se non sei maggiorenne e in molti casi senza bisogno del consenso o della presenza dei genitori.

Autoerotismo: avvicinarsi alla prima volta da sole

Prima di condividere la sessualità con un’altra persona, è importante conoscere il proprio corpo. L’autoerotismo (o masturbazione) non è qualcosa di cui vergognarsi, anzi, è il modo migliore per capire cosa ti piace, dove ti senti a tuo agio e come risponde il tuo corpo al piacere. Conoscere te stessa ti aiuta anche a comunicare meglio con il partner cosa ti piace di più e cosa vorresti.

Ovviamente, ricordati che non esiste la “prima volta perfetta”, ma se hai un rapporto positivo con il tuo corpo, il tuo piacere e una intimità sana con l’altra persona, vivrai anche il primo rapporto sessuale in modo più tranquillo e sereno.

Inoltre, la sessualità non si riduce alla penetrazione: anche carezze, baci e stimolazioni reciproche sono modi altrettanto validi di condividere intimità e piacere. Puoi partire da quelle, per avvicinarti gradualmente alla prima volta.

Crea l’atmosfera giusta

Non stiamo parlando di “scene da film” o atmosfere particolarmente strabilianti. La situazione ideale è quella in cui ti senti davvero a tuo agio, libera e serena. Creare l’atmosfera giusta per la prima volta, significa scegliere un momento in cui nessuno potrà interrompervi, un luogo dove vivere un’esperienza unica con la persona di cui ti fidi. Cerca di rilassarti il più possibile: più sei tesa o impaurita, più è probabile che i muscoli pelvici siano contratti, causando fastidi e dolore durante il rapporto.

È normale provare l’imbarazzo

Quando si entra in intimità con una persona è normale provare un po’ di imbarazzo, soprattutto se è la prima volta. Sono normalissimi i movimenti impacciati, i momenti di incertezza e qualche risata. L’importante è che tu sia naturale: il sesso non deve essere perfetto, non devi farlo sembrare come in un video, in un film o come nel racconto dell’amica. Ogni coppia ha i suoi tempi e la propria intimità.

Consigli utili per il primo rapporto sessuale

Prima di farlo la prima volta, ecco qualche accortezza da ricordare per rendere la prima esperienza più piacevole e senza ansie:

Scegliere una posizione confortevole : le posizioni in cui puoi controllare il ritmo e la profondità (ad esempio, tu sopra) possono aiutare a ridurre eventuali fastidi;

: le posizioni in cui puoi controllare il ritmo e la profondità (ad esempio, tu sopra) possono aiutare a ridurre eventuali fastidi; Non avere fretta : la penetrazione dovrebbe avvenire solo quando sei completamente eccitata e rilassata.

: la penetrazione dovrebbe avvenire solo quando sei completamente eccitata e rilassata. Usare il preservativo fin da subito: non solo protegge, ma ti fa sentire più tranquilla.

fin da subito: non solo protegge, ma ti fa sentire più tranquilla. Dopo il rapporto, è buona norma urinare e lavarsi delicatamente: aiuta a prevenire infezioni urinarie.

Anche il consenso è un aspetto chiave: deve essere chiaro, libero e continuo. Dire “no” o “non me la sento più” è sempre un tuo diritto, anche se hai già iniziato. Libertà sessuale significa anche libertà di fermarsi.

Domande frequenti

Ci sono delle domande frequenti riguardo al primo rapporto sessuale e conoscere le risposte potrebbe aiutarti a prepararti in modo più consapevole.

Farà male?

Non devi lasciarti impaurire se senti un piccolo fastidio o bruciore, è del tutto normale. Spesso il disagio è legato alla tensione o alla mancanza di lubrificazione. Se succede, fermatevi, respirate e riprovate solo quando ti senti pronta. Se senti dolore forte, è consigliabile fare una visita dal ginecologo o dalla ginecologa.

Non devi lasciarti impaurire se senti un piccolo fastidio o bruciore, è del tutto normale. Spesso il disagio è legato alla tensione o alla mancanza di lubrificazione. Se succede, fermatevi, respirate e riprovate solo quando ti senti pronta. Se senti dolore forte, è consigliabile fare una visita dal ginecologo o dalla ginecologa. Esce sangue dalla vagina?

No, non necessariamente esce sangue durante il primo rapporto sessuale. L’imene è elastico, quindi a volte può esserci una piccola perdita di sangue, altre volte può non uscire affatto.

No, non necessariamente esce sangue durante il primo rapporto sessuale. L’imene è elastico, quindi a volte può esserci una piccola perdita di sangue, altre volte può non uscire affatto. Cosa fare dopo?

La prima raccomandazione è di urinare e lavarsi. Oltre all’igiene, dopo il sesso si vive un bellissimo momento di euforia, soddisfazione e gioia: condividere queste emozioni con l’altra persona, con chi ha vissuto con te emozioni forti, è qualcosa di unico.

Il sesso non è un esame né una corsa contro il tempo: è un linguaggio di intimità, fiducia e rispetto, soprattutto quando si parla di primo rapporto sessuale. Vivilo nel miglior modo possibile senza enormi aspettative: in questo modo potrai goderti un’esperienza imperfetta e al tempo stesso assolutamente magica.