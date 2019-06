Porno per donne: come scegliere i video giusti

editato in: da

La mia reazione ai film pornografici è la seguente: dopo i primi dieci minuti, voglio andare a casa e scopare. Dopo i primi venti minuti, non voglio scopare più per il resto della mia vita.

Il commento di Erica Jong, la scrittrice statunitense che ha sdoganato il sesso raccontato da donne, sintetizza, con i termini coloriti propri del suo stile narrativo, l’approccio femminile alla filmografia pornografica.

Non è che certi film non piacciono alle donne, anzi, ma va detto che la maggior parte delle produzioni pornografiche è concepita per un pubblico maschile. Mi spiego meglio: l’eccitazione negli uomini è prettamente visiva, mentre nelle donne è alimentata da stimoli prevalentemente cerebrali. Ecco perché lo stesso video che manda in estasi il tuo partner può lasciarti totalmente indifferente, se non infastidirti.

Porno per donne: i siti con categorie ad hoc

In rete esistono siti in cui puoi reperire filmati realizzati per un pubblico femminile, con categorie studiate appositamente per stimolare l’eccitazione di lei e contenuti fruibili anche da chi considera la pornografia di massa lesiva della dignità femminile.

Abbiamo passato in rassegna HotMoviesforHer, Ifeelmyself, Pornmoviesforwomen, dove abbiamo trovato video interessanti, che ti consiglio di visionare da sola, per rendere più vivaci le tue sessioni di autoerotismo.

Se però stai cercando qualcosa da guardare insieme al partner, che sia stimolante per entrambi, devi imparare a destreggiarti nei meandri dei vari YouPorn & Co.

Siti pornografici: quali categorie eccitano una donna

Aprendo uno qualunque dei siti pornografici più gettonati, sarai sommersa da una miriade di categorie corrispondenti a pratiche e tendenze sessuali più o meno note.

Non lasciare che sia solo lui a scegliere quello che dovrete guardare insieme ma guidalo, affinché entrambi ne possiate trarre beneficio.

Le categorie che meglio si adattano ai gusti femminili, come emerge anche dal sondaggio condotto, dalla nostra Sensual Coach, sul gruppo Facebook A proposito di sesso sono:

Lesbo

Nancy Friday, scrittrice statunitense che ha dedicato i suoi lavori alla sessualità femminile, nel best-seller Donne sopra, ha raccolto svariate testimonianze di donne riguardo alle loro fantasie erotiche, arrivando alla conclusione che anche le eterosessuali convinte godono nell’immaginare di trovarsi coinvolte in situazioni omosessuali.

Noterai tu stessa quanto sia stimolante guardare un video in cui due donne hanno un rapporto sessuale e lo è sicuramente anche per il tuo lui: non c’è uomo che non si ecciti di fronte alle effusioni di due lesbiche avvenenti.

Mmf Threesome

Fare sesso con due uomini è una fantasia femminile molto frequente: la maggior parte delle donne trova eccitante l’idea di essere al centro dell’attenzione di due maschioni super dotati, meglio ancora se uno è il proprio partner.

Prima di proporre la categoria Mmf Threesome al tuo lui, assicurati che il pensiero di un triangolo con un altro uomo non lo infastidisca. In genere gli uomini prediligono la Mff Threesome, la classica “cosa a tre” con due donne preferibilmente bisex.

Adultery

Come detto sopra, le donne si distinguono per un’eccitazione più cerebrale; ecco perché le situazioni che normalmente ti spaventerebbero, per uno strano meccanismo catartico, possono, se trasferite in una fantasia sessuale, portarti ai massimi livelli di eccitazione.

Questo ad esempio accade visualizzando il partner mentre sta facendo sesso con un’altra donna, il più delle volte un’amica o una sorella.

Prima di avvicinarti alla categoria Adultery, prova a immaginare la scena quando sei prossima all’orgasmo, durante un rapporto o la masturbazione, se sortisce il suo effetto, non ti resta che dare il via allo show.

Il nostro consiglio è di dedicarti del tempo, magari prima da sola o con amiche con cui sei solita parlare di sesso senza tabù, per navigare sui siti con contenuti video pornografici e sbirciare anche le categorie che non ti abbiamo menzionato, per capire se potrebbero tornarti utili.

Passa a dire la tua sul nostro gruppo Facebook A proposito di sesso, dove potrai anche fare domande in privato alla nostra Sensual Coach.