Come spogliarvi per sedurlo e aumentare il desiderio

Celebrato anche dal cinema – la scena dello striptease di 9 Settimane e mezzo è un cult – lo spogliarello sexy è un’arma di seduzione senza eguali.

Per viverlo nel migliore dei modi e raggiungere il proprio obiettivo, è fondamentale innanzitutto rilassarsi e dimenticare qualsiasi cruccio relativo ai difetti fisici. Prima di uno striptease davanti al partner è infatti essenziale sentirsi bellissime (per lui lo siete). Altrettanto importante è preparare l’ambiente: lo spogliarello sexy è ottimo in tutti i contesti, ma in una stanza caratterizzata dalla presenza di luci soffuse e di musica intensa è ancora meglio!

Un altro aspetto basilare per spogliarsi in modo seducente è la gestione dei tempi. Lo striptease deve essere un momento di gioco, durante il quale creare una suspense capace di scaldare al massimo l’atmosfera.

Dato questo aspetto, è opportuno evitare di togliersi subito e con foga tutti i vestiti. La seduzione è fatta infatti di attese e di vedo non vedo, momenti che devono essere fortemente enfatizzati durante uno spogliarello sexy. Utilissimo a tal proposito è far cadere “accidentalmente” una spallina dell’abito, ma anche avvicinarsi a lui con movenze sensuali, magari a tempo di musica.

In queste circostanze, è particolarmente rilevante il contatto visivo, che dovrebbe essere sempre mantenuto. Per quanto riguarda i consigli su cosa indossare, ci si può davvero sbizzarrire. C’è chi decide di dare il via a uno spogliarello sexy e seduttivo mentre ha indosso una tuta e chi, invece, opta per il mix biancheria sexy + trench, così da mettere in scena un vero proprio gioco erotico.

Un consiglio utile è di evitare capi di abbigliamento difficili da togliere per via di cerniere o gancetti. Quando si mette in campo l’arma seduttiva dello striptease, bisogna considerare che, alla fine dello spogliarello sexy, il partner sarà a dir poco desideroso di iniziare la performance sotto le lenzuola. La classica gonna con la cerniera che non si riesce a tirare giù può togliere tutta la “poesia” all’atmosfera.

Ricordatevi che, in questo caso, ogni parte del corpo è funzionale al gioco della seduzione. Se avete i capelli lunghi, non abbiate paura di giocarci per rendere il tutto ancora più stuzzicante. Il consiglio più importante riguarda però il fatto di essere naturali e di non forzare la mano se non ci si sente a proprio agio con determinate movenze. Lo spogliarello davvero sexy è infatti quello spontaneo.