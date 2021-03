Vaccino per Covid-19, i consigli degli esperti per le donne

editato in: da

Solo pochi giorni fa, la bella notizia di un neonato che ha “assunto” gli anticorpi nei confronti del virus Sars-CoV-2 dalla gestante, vaccinata in corso di gravidanza. È una storia davvero bella, che ci fa capire quanto e come la scienza stia andando avanti nella sfida alla pandemia attraverso l’immunizzazione. Ed è una conferma di quanto la vaccinazione sia importante per proteggere la donna.

Sul fronte della sicurezza, poi, prendono posizione le società scientifiche, in particolare sul rischio di trombosi. La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) e l’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) hanno messo a punto un documento sulla vaccinazione anti-Covid19 e il (presunto) rischio trombotico al femminile, sulla scorta delle attuali conoscenze. Il documento è stato condiviso anche dalla Società Italiana Menopausa (SIM), dalla Società Italiana della Contraccezione (SIC) e dalla Società Italiana Ginecologia della Terza Età (SIGITE).

Non ci sarebbe aumento del rischio

Secondo gli esperti, non vi sono dati in letteratura sull’aumentato rischio trombotico nella popolazione sottoposta ai vaccini anti-Covid attualmente disponibili – incluso il vaccino AstraZeneca – rispetto alla popolazione generale, e non vi sono controindicazioni alla vaccinazione anti-Covid nelle donne che assumono contraccettivi estroprogestinici o che utilizzano la terapia ormonale sostitutiva.

“Per queste ragioni – precisano i ginecologi – la vaccinazione non è un’indicazione a effettuare indagini genetiche per valutare il rischio trombofilico, né a eseguire indagini preliminari o attuare profilassi antitrombotica dopo la vaccinazione”.

Nello specifico, il position paper, sulla base dei dati attualmente disponibili dall’esperienza e dalla letteratura internazionale, riporta alcuni punti chiave: