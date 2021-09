Vaccinazione per Covid-19 e irregolarità mestruali, quale rapporto?

Chi sa di non sapere sa. La vecchia massima socratica ben si adatta alle attuali conoscenze sui possibili rapporti tra somministrazione del vaccino ed alterazioni del normale ciclo mestruale . Ci sono state, soprattutto sui social, diverse segnalazioni in questo senso.

Ma all’atto pratico, come riporta un servizio molto preciso e dettagliato sul sito Dottore ma è vero che?, sostenuto dalla FNOMCEO (Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), non ci sono evidenze chiare che possano mettere in luce una precisa correlazione, cioè un rapporto causa-effetto determinato, tra vaccinazione e comparsa di modificazioni temporali delle perdite mestruali, fenomeni di spotting intermestruale (ovvero sanguinamenti tra una mestruazione e l’altra), alterazioni quantitative delle perdite stesse.

Insomma, bisogna controllare la situazione, ricordando che le osservazioni casuali che partono da testimonianze personali non fanno statistica e che al momento le irregolarità del ciclo non vengono considerate dalle agenzie regolatorie come effetti indesiderati legati alla somministrazione del vaccino. Occorrono dati certi e certificati per poter rivelare un’associazione.

Il possibile peso dello stress

È esperienza di moltissime donne verificare come, nei periodi di stress magari legati anche a cambi delle abitudini e dell’alimentazione, anche il ciclo mestruale possa subire delle modificazioni. Ovviamente, non ci sono dubbi che un periodo così prolungato di esposizione ad informazioni spesso contrastanti e comunque in grado di creare uno stato di tensione emotivo, “condito” anche dai lockdown, abbia posto le basi per far vivere una condizione prolungata in grado di influire sulla frequenza dei cicli mestruali.

Questo, stando a quanto riportano alcuni scienziati inglesi, potrebbe essere il meccanismo potenzialmente in grado (si tratta sempre e solo di ipotesi non suffragate da dati certi al momento) di associare la vaccinazione a dismenorrea e problemi simili.

In pratica, su un organismo già predisposto per quanto vissuto in termini fisici e psicologici (in questo senso l’infodemia può giocare un ruolo significativo) in tempo di pandemia la vaccinazione inducendo una risposta immunitaria potrebbe essere una sorta di “goccia” che fa traboccare il vaso in presenza di una condizione di stress precedente. Ma non basta: c’è anche chi, sempre nel campo delle ipotesi come riporta appunto il sito Dottore ma è vero che?, fa risalire l’occasionale riscontro di alterazioni mestruali all’attività che i vaccini potrebbero avere sul normale processo di coagulazione, sempre in alcune persone.

In pratica, la carenza temporanea di piastrine che si può verificare in alcuni casi dopo la vaccinazione potrebbe portare a perdite più abbondanti e magari anche fuori dal periodo delle mestruazioni attese. Sia chiaro: non ci sono certezze in questo senso ed occorre sempre spiegare un potenziale rapporto causa-effetto che al momento non è ancora stato identificato. Solo il tempo e i numeri raccolti in termini di segnalazioni, potranno dare una risposta a queste domande.

Il ginecologo è il punto di riferimento

È molto importante, in ogni caso, che le donne segnalino al proprio medico eventuali alterazioni del ciclo, avvenute nei periodi seguenti la vaccinazione. Solo in questo modo si può ricostruire la situazione. per il resto, ovviamente, il ginecologo è il punto di riferimento per capire come comportarsi e identificare eventuali problematiche emerse, al fine di riprendere al meglio i propri flussi ormonali, indipendentemente o meno dalla vaccinazione.