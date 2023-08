Lutto per la Regina Camilla: è morto Kevin Burke, il suo primo amore

Fonte: IPA Camilla, da amante a Regina: la sua trasformazione in 10 look

Un lutto ha colpito la Regina Camilla: il suo primo amore, Kevin Burke, che ha incontrato negli anni da debuttante, è morto all’età di 77 anni. A darne la notizia è il Daily Mail. Oggi la Regina Camilla è felicemente sposata con Re Carlo, la sua anima gemella. Niente e nessuno li ha fermati dal coronare il loro sogno d’amore. Eppure, nei tempi passati, come è capitato a ciascuno di noi, la Regina ha amato un altro uomo. E il dolore della nostalgia si fa strada nel cuore di Camilla.

Lutto per la Regina Camilla: Kevin Burke è morto all’età di 77 anni

La Regina Camilla non ha mai avuto una vita facile a Corte, soprattutto negli anni da amante di Carlo. Ma, ben prima dell’allora Principe del Galles, Camilla è stata corteggiatissima da debuttante. Amante del divertimento, delle serate dell’alta società, il Daily Mail ha rimandato un ritratto intimo e privato della Regina, quando era adorata da una sfilza di ammiratori. E adesso proprio uno di quegli ammiratori, Kevin Burke – definito come il primo amore della Regina – è scomparso all’età di 77 anni agli inizi del mese di agosto.

“Milla Shand” ha conosciuto Kevin, figlio di Sir Aubrey Burke, a Knightsbridge nel 1965. I favolosi anni ’60 hanno fatto da sfondo a questa giovane storia d’amore: tra party, feste e serate mondane, la loro relazione è stata breve, ma intensa. Lo stesso Kevin Burke ha parlato della loro storia nella biografia di Jessica Jayne sulla Regina Camilla.

La storia d’amore tra la Regina Camilla e Kevin Burke

Stando alle rivelazioni condivise nel libro La duchessa di Cornovaglia: la storia e i segreti di Camilla, ogni sera la coppia andava a due o tre cocktail party, e al weekend c’erano gli immancabili balli in campagna. Per Burke, è stata “la partner migliore e più divertente di sempre. Era immensamente popolare. Non era una bellezza classica, ma era attraente e sexy”. In effetti, con il tempo, alla fine la giovane Shand lo ha lasciato con il cuore spezzato.

“Sono rimasto insieme a Camilla per tutto l’anno. Eravamo innamorati e poi mi ha mollato. Perché? La risposta breve è che era impegnata nei suoi balli a Londra”. Non è passato molto tempo, poi, prima dell’incontro con Carlo, all’epoca Principe del Galles, e con Andrew Parker Bowles, che poi ha sposato nel 1973 per divorziare nel 1995. Dal loro legame sono anche nati i figli Tom e Laura.

Chi era Kevin Burke

Alla fine, come per tanti giovani amori, i “primi”, le strade di Camilla e di Kevin si sono divise. Kevin Burke si è poi sposato per la prima volta a 42 anni: le nozze con Peta Baker, dirigente pubblicitaria, sono durate per 14 anni. Si è risposato con l’ex cacciatrice di teste Luisa Fairey, con cui ha avuto un figlio, l’amatissimo Max, diventando papà a 58 anni. “È stato inaspettato, ma sono un tipo fortunato”. Stando alle informazioni condivise dal Daily Mail, Burke è venuto a mancare agli inizi del mese di agosto: la famiglia ha chiesto donazioni alla British Heart Foundation e il funerale dovrebbe svolgersi a settembre.