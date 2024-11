Bufera in patria per Re Carlo, accusato di spese folli con i fondi pubblici. Nel mirino la sontuosa incoronazione

Tra gli obiettivi di Re Carlo III c’è quello di ridimensionare il costo della corona. L’erede di Elisabetta desidera una monarchia al passo con i tempi, spoglia di sfarzi anacronistici. Eppure, i dati rilasciati dal Ministero, che svelano il costo delle cerimonie a lui dedicate, hanno scatenato l’indignazione dei cittadini britannici, stupisti dall’entità delle “folli spese” del Re.

Quanto costò l’incoronazione di Carlo

Carlo è divenuto ufficialmente Re d’Inghilterra il 6 maggio 2023. La corona gli è stata posata sul capo nel corso di una tradizionale e lussuosa cerimonia pubblica, piena di pietre preziose, sontuosi mantelli e inestimabili gioielli. Il tutto, ha reso noto il Dipartimento britannico per la cultura, i media e lo sport, alla modifica cifra di 72 milioni di sterline, ovvero più di 85 milioni di euro. 50,3 milioni (circa 63 milioni di euro) finirono allo stesso Dipartimento, che coordinò la cerimonia; ulteriori 21,7 milioni (25 milioni in euro) furono versati al ministero dell’Interno per la sorveglianza durante l’evento.

Una cifra che si è rivelata inferiore di circa 3 milioni di quanto inizialmente previsto. Meno della metà di quanto, non molto tempo prima, costarono i funerali della defunta sovrana Elisabetta. L’ultimo saluto alla Regina costò ai cittadini britannici quasi 162 milioni di sterline, quasi 200 milioni se convertiti in euro. Il figlio, insomma, pare essere decisamente meno dispendioso della madre, eppure la polemica non si ferma.

Le dure polemiche contro il Re

Quei 3 milioni in meno di quanto previsto, tuttavia, non riuscirono a evitare una forte contrazione registrata dall’economia del Regno Unito proprio nel mese di maggio 2023. Per gli analisti – e anche i cittadini non così generosi verso i propri sovrani – è causa degli eccessivi festeggiamenti di Carlo che, il giorno successivo alla cerimonia, ospitò nel Castello di Windsor un concerto ricco di star internazionali. Presenti stelle mondiali come i Take That, Olly Murs, Katy Perry e Lionel Richie.

E c’è chi dice che, in realtà, quel festoso fine settimana costò in realtà parecchio di più. Perché ai costi dell’organizzazione e della sicurezza, andrebbero sommati anche quelli dei trasporti, dei vigili del fuoco e dei consigli locali. Alcune stime diffuse dalla stampa locale parlano di un costo effettivo non inferiore ai 100 milioni di sterline e che potrebbero arrivare persino a sfiorare i 250 milioni, un quarto di miliardo per appena 48 ore. “Uno spreco osceno di soldi dei contribuenti” è stato il duro commento di Graham Smith, il ceo di Republic, il gruppo che si batte per abbattere la monarchia.

Il Re, dal canto suo, ha preferito non fomentare la polemica e restare in silenzio di fronte alle accuse di sperpero. Seppur pare sia pronto ad alleggerire il costo della Corona di parecchi milioni all’anno, grazie allo sfratto del fratello dalla sua enorme – e piena di opere d’arte – dimora reale il fratello Andrea. Attenti agli sprechi anche Kate e William che, ben prima della malattia della Principessa, lasciarono il castello per trasferirsi insieme ai figli in una più modesta (ed economica) casetta.