Re Carlo, ultime notizie: il nuovo passo falso di Meghan Markle

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle ha scelto un momento delicato per la famiglia reale per rivelare di trovarsi nel “capitolo d’oro della sua vita”. La Duchessa di Sussex è infatti stata una dei relatori all’evento presso la libreria Godmothers, a Summerland, in California. Il libro di memorie del principe Harry, Spare, è stato esposto sullo scaffale degli “eroi delle città natale” durante la sfarzosa festa, che ha celebrato l’apertura del negozio. L’apparizione di Meghan è avvenuta alla vigilia del secondo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Parlando al club del libro, la Duchessa ha detto: “Considero questo momento come il mio capitolo di gioia. Quanto più riesci a guardare la tua vita e a riconoscere davvero ed essere in grado di essere grato per la tua vita, devi essere grato per tutti i suoi aspetti”.

Meghan Markle, il passo falso nei confronti di Re Carlo

“La mia intenzione è godermi questo capitolo ed essere in grado di amare ogni singolo pezzo nel miglior modo possibile”. Così ha detto Meghan Markle, ribadendo quanto aveva detto durante una conversazione per l’Afro-Descendant Women and Power: Voices of Equity Summit in cui aveva appunto parlato del “capitolo d’oro” della sua vita. La comproprietaria della libreria e agente letterario Jennifer Rudolph Walsh ha detto della collezione: “Questo è lo scaffale dei nostri autori locali. Voglio che gli autori che vivono nella zona sappiano che questa è la libreria della loro città natale. E celebriamo gli autori della nostra città natale come se fossero i nostri eroi, perché per noi lo sono“.

Meghan e Oprah sono amiche intime da diversi anni e la famosa conduttrice di talk show è stata ospite al matrimonio dei Sussex nel 2018. L’amicizia sembra essersi consolidata da quando Harry e Meghan si sono trasferiti nella loro villa di Montecito nel 2020. La coppia ha poi inviato onde d’urto in tutto il mondo durante la loro intervista con Oprah nel 2021, durante la quale sono state lanciate dure affermazioni allo Studio.

Meghan ha detto al conduttore americano che “non poteva essere lasciata sola” e “non voleva più essere viva”. Prima di fare un’enorme affermazione secondo cui il dipartimento delle risorse umane di Buckingham Palace avrebbe ignorato le sue richieste di aiuto. La coppia ha anche affermato che alcuni membri della famiglia reale avevano speculato sul colore della pelle del principe Archie. Successivamente è stato affermato che i reali fossero la Principessa Kate e il re Carlo, dopo che l’ex amico di Harry e Meghan, Omid Scobie, ha pubblicato il suo libro di ascia di guerra Endgame. Oprah ha anche parlato pubblicamente della coppia e del loro rapporto fratturato con la famiglia reale.

Harry, Meghan e la famiglia reale

Prima dell’incoronazione di Re Carlo nel maggio dello scorso anno, Oprah disse: “Penso che dovrebbero fare ciò che ritengono sia meglio per loro e per la loro famiglia. Questo è quello che penso. Non mi hanno chiesto la mia opinione“. L’esplosivo libro di memorie di Harry, Spare, ha visto anche la relazione tra Harry e il Principe William prendere un’altra brutta piega poiché il Duca ha lanciato gravi accuse contro suo fratello. Le tensioni potrebbero ora riaccendersi poiché una versione tascabile del sensazionale libro arriverà sugli scaffali a ottobre.

Gli esperti reali hanno affermato che il suo rilascio potrebbe “riprovare tutto” e il “tempismo non potrebbe essere peggiore”. Spare è stato originariamente pubblicato nel 2023 e ha lanciato vili attacchi alla famiglia reale. Harry ha crudelmente affermato che il principe William lo ha sbattuto a terra e gli ha strappato la collana dopo le accese parole su Meghan.

E, durante le interviste per ottenere più pubblicità, il duca ha scatenato una litania di ulteriori frecciate contro la sua famiglia ormai estranea. Questo avviene mentre la famiglia reale rende omaggio oggi al secondo anniversario della morte del defunto monarca. Il re Carlo e la regina Camilla sono stati visti arrivare in chiesa per assistere a Crathie Kirk vicino a Balmoral per un servizio domenicale mattutino. La defunta regina adorava nella cappella della tenuta delle Highlands.