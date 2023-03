Meghan Markle torna in pubblico con un look total black. Ma l’errore non sfugge

Fonte: IPA Meghan, abito bianco e spalle scoperte: Harry ha occhi solo per lei. Ma è polemica

Meghan Markle è riapparsa in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio dei titoli di Principi per Archie e Lilibet Diana. La Duchessa ha partecipato, a nome della sua Archewell Foundation, a un incontro con i volontari di un centro che si occupa di future mamme con difficoltà, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne. Meghan ha optato per un look total black, molto semplice e raffinato, ricevendo commenti positivi da tutto il web. Un dettaglio, però, del suo outfit, non ha convinto molti, una piccola pecca in un abbigliamento praticamente perfetto.

Il ritorno in pubblico di Meghan Markle

Ormai le cose sono cambiate, Meghan Markle appare sempre più di rado in pubblico, continuando a sostenere le sue cause e iniziative sì al fianco del Principe Harry, ma dietro le quinte. E questa è la prima volta che partecipa a un evento (seppur a porte chiuse e senza telecamere), in questo 2023. Dopo il lieto annuncio, in occasione del battesimo di Lilibet Diana, che Re Carlo ha concesso a lei e Archie il titolo di Principi, Meghan appare serena e sorridente per un incontro con i volontari di Harvest Home. Il centro si occupa di sostegno alle future mamme in difficoltà, sia materiale che psicologico, anche grazie a corsi prenatali e veri e propri alloggi per chi ne ha più bisogno.

La Duchessa di Sussex e Harry sostengono il centro con la loro fondazione benefica Archewell Foundation, e questa visita è avvenuta proprio durante la Giornata Internazionale della Donna, lo scorso 8 marzo, una ricorrenza molto sentita nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove ha una valenza meno commerciale che qui in Italia. Per l’occasione, come illustrato sul sito dell’organizzazione, Meghan e il suo team hanno dato a una vendita di beneficienza di capi e accessori per bambini, organizzato un pranzo per i volontari e gli ospiti del centro, e fatto una grande donazione.

Il look total black di Meghan Markle

Elegante, minimal, e total black: per il suo ritorno in pubblico Meghan Markle non ha osato, anzi, ha cercato di distogliere l’attenzione dalla sua immagine, per permettere alla tematica di avere risalto. Il suo look, comunque, è piaciuto davvero a tutti, e i commenti sui social sono stati in gran parte positivi. Il suo maglione di lana, che aveva infilato nei pantaloni a gamba dritta, era a coste sottili e presentava uno scollo rotondo. I pantaloni erano semplici ma presentavano bottoni da sotto il ginocchio fino all’orlo.

La Duchessa è stata anche paparazzata qualche ora più tardi, mentre si recava a un pranzo con le amiche, a Gracias Madre, a West Hollywood. Sopra l’outfit in nero, indossava un maxi cappotto di Max Mara, che le abbiamo visto già in passato, e una borsa Chanel, un look da oltre seimila euro, per non parlare dei gioielli, preziosi cimeli di famiglia.

I gioielli di Diana fanno brillare Meghan Markle

Qualcuno li ha riconosciuti: infatti, i gioielli indossati da Meghan Markle, erano in realtà di Lady Diana. La Duchessa ha portato spesso dei preziosi ereditati dal Principe Harry, e questa volta la memoria ci riporta sino al 1986, quando la Principessa del Galles li ha indossati la prima volta, in un viaggio in Arabia Saudita, ma non solo. Si tratta di due pezzi in oro, degli orecchini sferici e una collana, modificata nel tempo. Infatti, la prima volta che Diana l’aveva indossata, aveva un ciondolo a forma di farfalla, abbinata a orecchini identici, ma già alla seconda apparizione al suo collo, il pendente era stato rimosso.

Meghan Markle: l’errore che non sfugge

Quello di Meghan Markle, insomma, è stato un ritorno ineccepibile, o quasi: infatti, come di consueto, non sono mancati i commenti negativi sui social, proprio sul suo look. Se tutti hanno apprezzato la semplicità del suo abbigliamento, un dettaglio non è passato inosservato: i bottoni sul pantalone, che scendono dal ginocchio sino all’orlo. Ebbene sì, stonano decisamente, e sono un di più di cui si potrebbe fare a meno.

E il cappotto? Come abbiamo detto, il capo, firmato Max Mara, è nell’armadio della Duchessa da diversi anni, e ogni volta che lo indossa il commento è uno solo: sembra un accappatoio. Il modello, molto largo e comfy, non piace a tutti, sarà che a Meghan sta bene praticamente a tutti, ma le battute non mancano, e il look viene etichettato come trasandato, e da molti viene bocciato.