Letizia di Spagna, visita segreta alla sua fiera preferita

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna anche quest’anno ha deciso di recarsi a uno dei suoi appuntamenti preferiti: si tratta di BioCultura, la fiera dei prodotti biologici e del consumo responsabile che si tiene a fine anno a Madrid. Un evento a cui la Regina non sa proprio rinunciare: scortata dalle sue guardie del corpo – rimaste rigorosamente a distanza – Ortiz si è concessa una passeggiata tra gli stand della fiera, scoprendo le novità tra prodotti alimentari e di bellezza, ma anche nei settori dell’energia rinnovabile e del turismo sostenibile.

Letizia di Spagna, la visita in incognito alla fiera di Madrid

Da sempre attenta al tema della sostenibilità, Letizia di Spagna anche quest’anno si è recata a una delle sue fiere preferite, BioCultura, che si tiene a Madrid e che pone l’attenzione sui prodotti biologici e sul consumo responsabile. Approfittando dei pochi impegni istituzionali nella sua agenda, la Regina ha deciso di concedersi un momento di relax, accompagnata ovviamente dalle sue guardie del corpo che l’hanno seguita con discrezione.

La moglie di Felipe VI ha scelto un look sobrio per l’occasione: ha indossato un maglione nero lavorato a maglia, dei pantaloni crop dello stesso colore leggermente a zampa, abbinando un paio di stivali bassi e comodi per passeggiare tra gli stand della fiera.

Pare che la Regina di Spagna abbia mostrato particolare interesse per il grounding, che consiste nel camminare a piedi nudi sull’erba, sulla terra o sulla sabbia e che permette di riconnettersi con l’energia della terra. Si è concentrata infatti sulle scarpe Barefoot, che permettono di replicare un corretto movimento del piede, lo stesso che mettiamo in atto quando camminiamo a piedi nudi. Letizia ha cominciato a indossarle dopo l’infortunio dello scorso maggio, quando a causa di un incidente domestico si fratturò un dito del piede destro: per un periodo ha rinunciato ai tacchi vertiginosi per indossare scarpe basse, morbide e larghe, che sono andate immediatamente sold out.

Letizia di Spagna, l’interesse per l’alimentazione sana

Ovviamente l’attenzione di Donna Letizia è stata anche catturata dal settore alimentare, uno dei importanti della fiera. Non è un mistero infatti che la Sovrana di Spagna sia sempre stata molto attenta al suo stile di vita, e da anni segue un regime alimentare preciso accompagnato dall’attività fisica (pare che apprezzi particolarmente lo yoga e la zumba).

Da tempo ha eliminato dalla sua dieta carne, zuccheri e alimenti raffinati (dalla pasta, alla farina, senza dimenticare la pizza) per lasciare spazio a pesce, frutta e verdura purché di stagione. Pare che ci siano dei cibi banditi dal Palazzo: dolci, caramelle, bevande zuccherate, fritti e cibo spazzatura, soprattutto per le Principesse quando erano ancora delle bambine, per farle crescere in forma e in salute.

Letizia ha sempre avuto a cuore il tema dell’alimentazione e il suo interesse verso le differenti proprietà dei cibi l’hanno portata ad essere addirittura nominata ambasciatrice speciale della FAO per la nutrizione. Di certo la sua dieta sembra funzionare: per lei il tempo non sembra passare e ha fatto del cibo il suo alleato migliore per il suo benessere e per la sua salute.