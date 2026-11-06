Kate Middleton assente da troppo tempo, quando la rivedremo

Kate Middleton torna finalmente in pubblico dopo 15 giorni di assenza. E quando la rivedremo sarà vestita a lutto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton prende molto sul serio le vacanze che di solito seguono il calendario scolastico dei figli. Per questo motivo non si mostra in pubblico dallo scorso 22 ottobre. Dunque, è da 15 giorni che la Principessa di Galles non partecipa a un evento, ma anche per lei è tempo di tornare al lavoro. Infatti, dovremmo vederla nel weekend, in occasione dei Giorni della Memoria.

Kate Middleton non rinuncia alle vacanze autunnali

Kate Middleton ha detto molto chiaramente che la sua famiglia viene prima della Corona. Quindi, quando George, Charlotte e Louis sono a casa da scuola, lei si dedica interamente a loro. Ed è quello che sta facendo in questi giorni, in coincidenza delle vacanze autunnali delle scuole britanniche.

Quest’anno poi sono particolarmente speciali, perché George sta frequentando l’Eton College e quindi è di fatto uscito di casa. Kate perciò non vuole rinunciare nemmeno a un’ora da trascorrere con suo figlio maggiore. Aveva infatti confessato qualche tempo fa che sente molto la sua mancanza. In ogni caso, ha permesso a lui e a William un’uscita padre-figlio per andare a vedere a Barcellona la partita dell’Aston Villa, che purtroppo è terminata con una clamorosa sconfitta.

Non solo, questo periodo di vacanza è così prezioso che Kate non ha voluto nemmeno sostituire Camilla alla cerimonia dell’apertura del Campo della Memoria, nonostante si svolgesse all’Abbazia di Westminster, non lontano da casa sua a Windsor, e nonostante l’avrebbe impegnata per nemmeno una giornata.

Kate Middleton, quando la rivedremo in pubblico

In ogni caso, per la Principessa di Galles è tempo di ritornare al lavoro. Kate dovrebbe infatti partecipare alle cerimonie commemorative dei Giorni della Memoria che si tengono tradizionalmente nel secondo weekend del mese di novembre.

Lady Middleton è attesa domenica 8 novembre alla cerimonia che si tiene nel Cenotafio a Whitehall, a Londra. La cosiddetta Remembrance Sunday è una commemorazione che si svolge ogni anno in Gran Bretagna e nel Commonwealth per ricordare i membri delle forze armate e i civili caduti durante la Prima e la Seconda guerra mondiale e nei conflitti successivi.

Fu istituita nel 1918 alla fine del primo conflitto mondiale. Da allora i membri senior della Famiglia Reale assistono alla funzione dai balconi del Cenotafio, cantando inni, dopo aver deposto delle corone di fiori. Si vestono a lutto e portano una spilla a forma di papavero rosso.

Celebri sono i cappotti neri che Kate di solito sfoggia durante la cerimonia, molti dei quali firmati Alexander McQueen, ricordano spesso le divise militari.

Quasi certamente Kate accompagnerà William al Festival della Memoria della Royal British Legion che si tiene al Royal Albert Hall, alla presenza di Re Carlo e della Regina Camilla. Ed è probabile che coi Principi di Galles ci sia anche George, dato che lo scorso anno era presente per la prima volta.