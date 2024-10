Kate Middleton, l’abitudine imbarazzante di William. “È un incubo”

Fonte: Getty Images Kate Middleton

C’è un’abitudine di William che Kate Middleton proprio non sopporta, tanto che se ne è perfino lamentata pubblicamente. Pare che il Principe del Galles quando è a casa adori magiare sul divano, in particolare la pizza, e inevitabilmente lo macchia.

Kate Middleton ha definito l’abitudine di William di mangiare sul divano “un vero e proprio incubo“. Il Principe del Galles quando è a casa si lascia andare, come allo stadio, e si comporta quasi come un bambino. Sua moglie non è riuscita a togliergli il vizio di gustarsi il cibo comodamente seduto tra i cuscini, invece che sul tavolo. Il punto è che se si mangia la pizza sul sofà, quasi certamente pomodoro e mozzarella finiscono per macchiarlo e non è per niente facile pulirlo.

Kate ha fatto di tutto per togliere al marito quella cattiva abitudine, ma senza successo. Il problema è che i bambini lo prendono ad esempio. Da qui l’incubo vissuto dalla Principessa del Galles che si è lamentata anche del fatto che William in casa non fa nulla.

Certo, non ce n’è bisogno, perché è evidente che le pulizie domestiche e anche la cucina sono affidate al personale di servizio, ma Lady Middleton ama molto preparare personalmente pranzi, cene e dolcetti per la famiglia, una passione che ha trasmesso in particolare a sua figlia Charlotte. Al contrario, William non ne vuole sapere di mettersi ai fornelli.

Infatti, una volta, Kate ha raccontato che le piace molto il pollo al curry e ha detto: “Noi tendiamo a prepararlo in casa”, ma poi si è corretta: “Non noi, io“. Come a dire che Will non le è di alcun aiuto. Ma lo ammette anche il Principe di non saper cucinare e di non aver alcun particolare interesse per questa attività. Meglio ordinare qualcosa al take away. E anche in questo caso si apre un dibattito in famiglia.

La Principessa del Galles adora la cucina piccante, specialmente quella indiana speziata. William invece non sopporta i cibi dal sapore forte e pepato, preferisce la pizza o il cinese.

Nel documentario della BBC, Football, Prince William and Our Mental Health, andato in onda a maggio 2020, William aveva dichiarato: “Tutti amano un Nando’s”, riferendosi alla celebre catena di fast food. Hamburger e fish and chips sono tra i cibi preferiti a casa dei Principi del Galles. La scorsa estate, mentre era ancora in cura contro il cancro, Kate è stata avvistata in un ristorantino del Norfolk a mangiare coi bambini pesce fritto e patatine.

Anche Camilla ne è ghiotta e persino la Regina Elisabetta si concedeva ogni tanto questo tipico piatto britannico quando era a Balmoral. Una volta ha voluto provare il kebab, come ha raccontato la corrispondente reale Jayne Seymour. L’esperta ha rivelato che il take away Krazy Kebabs di Swaffham ha ricevuto un ordine di consegna per telefono a Sandringham House. Il fattorino ha detto a Jayne: “Ho pensato che il cibo fosse per un domestico. Ma quando sono arrivato all’ingresso un maggiordomo l’ha preso e ha detto che era per la Regina. Spero che le sia piaciuto: siamo noti per i migliori kebab del Norfolk”.