Kate Middleton, il tumore l’ha cambiata: non sarà mai più la stessa

Fonte: Getty Images Kate Middleon

Kate Middleton ha annunciato di essere finalmente “libera dal cancro”, ma la malattia potrebbe avere anche in futuro un impatto sui suoi impegni ufficiali e sulla sua condotta. Ne sono convinti diversi esperti, che hanno provato a spiegare come, da questo momento in poi, Kate potrebbe scegliere di gestire la sua agenda.

“Kate Middleton non sarà mai come prima”: parla l’esperta

Anche se Kate Middleton si è finalmente lasciata alle spalle i terribili giorni della malattia, il suo futuro potrebbe assumere contorni leggermente differenti rispetto al passato. Complici le cure e le necessarie attenzioni che tutti gli ex pazienti oncologici devono osservare, la Principessa potrebbe decidere di intervenire sulla sua agenda di impegni ufficiali. Lo sostiene Daniela Elser, esperta di Royal Family del New York Post: secondo lei, dopo il cancro, “Kate non tornerà mai più la stessa di prima”.

Fonte: IPA

“Per oltre 10 anni la Principessa ha rispettato gli altissimi standard a lei imposti. Ha preso parte a grandi eventi come Trooping the Colors e Ascots, alternandoli a visite alle comunità locali o in piccole scuole. Si è sempre mostrata perfetta, anche nella scelta degli outfit. Fino a quando, dopo aver annunciato di avere il cancro, è scomparsa dalla scena pubblica” ha scritto l’esperta. Il popolo inglese e tutti i suoi fan ne hanno atteso il ritorno, pensando si trattasse di un’assenza momentanea.

Le cose, tuttavia, sarebbero molto diverse: in futuro, infatti, la lista di impegni della Middleton potrebbe essere molto ridotta, a partire già dagli eventi che la vedranno protagonista nei prossimi mesi.

I prossimi impegni di Kate Middleton

Stando a quanto si apprende dal New York Post, Kate quasi sicuramente parteciperà al Remembrance service nel mese di Novembre e alle celebrazioni natalizie a Dicembre. La Principessa avrebbe in agenda anche un piccolo numero di altri impegni nei prossimi mesi, ma “non li annuncerà con grande anticipo, perché potrebbe doverli cancellare per motivi di salute”.

Se da un lato la malattia ha coinciso con una notevole diminuzione di apparizioni in pubblico per Kate, dall’altro ha tuttavia anche comportato un grande cambiamento nelle sue strategie di comunicazione. Mai come in quest’ultimo anno, infatti, la Middleton aveva parlato apertamente con il suo popolo e i suoi ammiratori: ha registrato video, commissionato un nuovo ritratto e scritto di proprio pugno un commosso comunicato stampa. Potrebbe quindi essere questa, secondo la Elser, la sua strategia anche negli anni a seguire.

“Potremmo vedere Kate spuntare molto più spesso nei feed dei social network, parlando direttamente delle sue cause e comunicando con il mondo attraverso i demoni digitali creati da Mark Zuckerberg” spiega ancora l’esperta. Insomma, la presenza della Principessa in futuro potrebbe farsi “più virtuale” che mai, prediligendo (anche per motivi di salute) dei canali che fino a questo momento nessun altro membro della Royal Family aveva utilizzato con la sua stessa padronanza. Si tratta, ad ogni modo, di semplici speculazioni: solo il tempo ci dirà se, anche da un punto di vista pratico, Kate riuscirà a lasciarsi del tutto alle spalle questo brutto capitolo.