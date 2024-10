Kate Middleton, cosa c’è dietro alle sue apparizioni in pubblico

Kate Middleton è tornata ufficialmente in pubblico? Non proprio: perché la vediamo più spesso e l'avvertimento di Kensington Palace

Fonte: IPA Kate Middleton

“Kate Middleton è tornata”. La Principessa del Galles, lontana dalla scena pubblica negli ultimi mesi dopo aver annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva (che ha ultimato), aveva affermato, nei mesi scorsi, di avere “giorni buoni e giorni cattivi”, e che quindi la sua agenda sarebbe stata inevitabilmente influenzata dalle condizioni di salute. Negli ultimi tempi, tuttavia, l’abbiamo vista persino a sorpresa al fianco del Principe William.

Kate Middleton, il ritorno in pubblico segnato da un profondo significato

Durante la lontananza dalla scena pubblica di Kate Middleton, sono state tante – forse, fin troppe – le ipotesi fatte. Addirittura è stata ventilata la possibilità di non rivedere più così spesso la Principessa del Galles agli eventi e agli impegni. Nulla di più lontano dalla realtà. La Principessa si è ritagliata del tempo per sé, per guarire e per tornare più forte di prima. L’apparizione pubblica di questa settimana a Southport al fianco del Principe William non è stata organizzata, ma è stata totalmente inaspettata.

Nessuno si aspettava di rivedere la Principessa così presto, dopo i primi impegni a porte chiuse a Palazzo e, in seguito, alla foto che è stata scattata con Liz Hatton, la giovane 16enne a cui è stato diagnosticato un cancro. Quando la Principessa ha annunciato di aver terminato la chemioterapia il 9 settembre, ha spiegato che il suo percorso di recupero non è ancora del tutto finito. Ma la volontà di Kate è di prendersi i propri tempi, certo, senza rinunciare agli impegni e agli eventi.

La visita a Southport, è vero, non era presente nel suo programma. Ma il 18 settembre ha tenuto il primo incontro ufficiale dopo nove mesi al Castello di Windsor con i membri della Royal Early Childhood Foundation. Ma se quella del 18 settembre è stata un’apparizione “discreta”, quella di questa settimana è destinata a segnare il vero ritorno in pubblico della Middleton?

L’avvertimento di Kensington Palace

Kate ha deciso di unirsi all’ultimo minuto a William, perché la sua salute gliel’ha permesso. Il “ritorno” è stato accolto in grande stile dalla stampa britannica: è stato probabilmente il momento più importante dell’anno della Principessa, perché nessuno se l’aspettava. Significa che dovremo attenderci presto ulteriori apparizioni? Non proprio, in realtà. Perché la Principessa è rimasta “commossa dalla spaventosa tragedia che si è verificata a Southport tre mesi fa e ha accompagnato William nel suo viaggio verso nord”. Questo significa che la sua presenza è da intendersi come “eccezione”.

La regola, che è poi stata ribadita da Kensington Palace stesso, è che le apparizioni della Principessa sono e saranno “flessibili e soggette a cambiamenti dell’ultimo minuto”. Sicuramente, però, sarà presente al Remembrance Day al fianco della Regina Camilla, come è successo nel 2023. E sarà sempre lei a organizzare il tradizionale concerto di canti natalizi a Westminster Abbey a dicembre. Qualcosa potrebbe cambiare da qui alle prossime settimane, ma – in linea di massima – c’è grande ottimismo per una sua completa guarigione e un pieno ritorno ai doveri Reali.