Kate Middleton in tenuta militare per la prima volta: l’addestramento nelle forze armate

In occasione della Giornata delle Forze Armate, Kate Middleton ha condiviso delle foto inedite in tenuta militare: la Duchessa di Cambridge, raggiante come è nel suo stile, ha ricevuto l’addestramento lo scorso novembre. Questa giornata è molto importante per il Regno Unito, che mostra il sostegno alla comunità militare. Gli scatti di Kate alla Pirbright Training Academy risalgono a novembre del 2021: le immagini sono state pubblicate proprio in segno di tributo.

Kate Middleton, la tenuta militare in occasione della Giornata delle Forze Armate

Per celebrare la giornata, la Duchessa di Cambridge non avrebbe potuto scegliere degli scatti migliori. Le immagini ci mostrano una Kate inedita: in parte, conosciamo la sua incredibile versatilità. Sempre a suo agio in ogni occasione, la Middleton non si è tradita nemmeno questa volta. Messa alla prova dai militari per il suo addestramento, nelle foto non possiamo non notare il suo sorriso raggiante.

A novembre del 2021, Kate ha trascorso del tempo con la 101° brigata di supporto operativo all’aeroporto di Abingdon, per vedere in prima persona come vengono addestrate le nuove reclute e il personale di servizio. Ma non ha fatto solo questo, perché la Duchessa non si è tirata indietro e ha partecipato ad alcuni esercizi di addestramento.

Kate si è messa alla prova con l’addestramento

La Middleton non è mai scontata, no: la Duchessa di Cambridge sa molto bene di essere sempre nell'occhio del ciclone.

Nelle foto condivise, possiamo vedere Kate sorridere mentre viene messa alla prova attraverso una serie di esercizi di allenamento militare. Dallo scatto in cui è stata ripresa su un jet di combattimento fino alla riparazione di alcuni macchinari, sono immagini che certamente parlano da sole e che decisamente rompono ogni schema. Ma Kate ci ha proprio abituate a questo: non è solo una Duchessa, ma un vero e proprio punto di riferimento.

Il tributo per la Giornata delle Forze Armate

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno voluto rendere omaggio alle forze militari sul loro profilo Instagram. La didascalia delle foto è un profondo ringraziamento nei confronti di tutti coloro che proteggono il Regno Unito: “Oggi, io e William vorremmo rendere omaggio agli uomini e alle donne del passato e del presente che, con coraggio, hanno prestato servizio in tutte le forze armate del nostro Paese, a mare, a terra e in aria, nel Regno Unito e nel mondo”.

La Middleton ha fatto riferimento anche ai sacrifici degli uomini e delle donne “per tenerci al sicuro”. In seguito, ha anche ammesso di essere stata onorata di poter trascorrere del tempo con la British Army per vedere l’addestramento. A tempo debito, in futuro, ha in programma di visitare la Royal Navy e la Royal Air Force. Siamo certe che anche in quell’occasione darà il suo meglio.