Kate Middleton, il Natale più difficile: perché hanno lasciato Sandringham durante le Feste

Fonte: IPA Kate Middleton, perché ha lasciato Sandringham con William e i figli

La Royal Family ha trascorso il suo primo Natale senza l’amata Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre. William e Kate, assieme ai figli e al resto della famiglia reale, hanno passato le feste a Sandringham, salvo poi lasciare la residenza per accompagnare i piccoli George, Charlotte e Louis a visitare Lapland UK. Un’attrazione turistica a tema natalizio, in cui i bambini possono immergersi in un mondo elfico segreto e magici percorsi. La famiglia è stata avvistata al gran completo e in compagnia della Tata.

William e Kate: il Natale a Sandringham, poi un regalo ai figli

Quello che la Royal Family ha da poco trascorso è stato il primo Natale senza l’amata Regina Elisabetta II. La defunta sovrana, venuta a mancare lo scorso settembre, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della famiglia reale. William e Kate hanno trascorso la festività assieme ai figli, George, Charlotte e Louis, a Re Carlo, alla consorte regina Camilla e a tutta la famiglia. E, per la prima volta dopo due anni, si sono riuniti a Sandringham House, la residenza reale tanto cara a Elisabetta II.

In quella residenza, infatti, la Royal Family era solita trascorrere il periodo delle Feste. Negli ultimi anni, nel 2020 e nel 2021, hanno però dovuto rinunciare, rimanendo a Windsor per preservare la salute della Regina nel biennio segnato dal Coronavirus. Tuttavia, durante questo periodo di festa, il Principe William e la Principessa Kate hanno deciso di abbandonare Sandringham per regalare ai figli un’esperienza imperdibile. La Royal Family è stata infatti pizzicata a Lapland UK, un’attrazione turistica in cui grandi e piccini possono immergersi nella meravigliosa atmosfera natalizia.

La coppia reale, come riferito dalla rivista Hello!, è stata vista lasciare l’attrazione festiva con sede ad Ascot assieme ai figli e accompagnata dalla tata Maria Teresa Turrion Borrallo. L’esperienza ha regalato sorrisi e spensieratezza alla famiglia: il palco a tema natalizio vanta renne, una fabbrica di giocattoli, una foresta magica e negozi, ed è meta piuttosto gettonata per le famiglie inglesi durante le Feste.

William e Kate con i figli a Lapland UK

Secondo quanto appreso dai fan che hanno condiviso la notizia, la principessa Charlotte e il principe George sono stati visti stringere i peluche dopo la visita alla fabbrica dei giocattoli. E anche la Principessa Kate ha catturato l’attenzione, soprattutto per il suo look: un completo tutto nero, con un cappotto con cintura, un maglione a collo alto e un cappello con pompon abbinato. Il Principe William, invece, ha sfoggiato blue jeans, una giacca imbottita e un berretto con patta coloro kaki abbinato.

La coppia reale è stata vista l’ultima volta insieme al resto della famiglia durante l’annuale passeggiata del giorno di Natale a Sandringham, lo scorso fine settimana. In occasione del primo Natale senza la regina, William e Kate – fa sapere il magazine Hello! – sono stati i membri più anziani della Royal Family ad unirsi a Carlo e Camilla nella loro residenza nel Norfolk. Assenti, per ovvie ragioni, Harry e Meghan: la coppia è sempre più distante dalle questioni di corte. E assente soprattutto la Regina Elisabetta II: è il primo Natale della Royal Family senza l’amata sovrana.