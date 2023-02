Kate Middleton smascherata, l’incontro segreto a tarda notte

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look casual e low cost da copiare

Kate Middleton si è presentata a un incontro top secret in tarda notte. Nessuno doveva venire a conoscenza di questa visita avvenuta in un luogo blindatissimo. Ma la Principessa del Galles pare abbia fatto richieste pressanti per poter essere ammessa.

Kate Middleton, l’incontro segreto di notte sul set

Se vi immaginate fughe d’amore o rendez-vous clandestini siete totalmente fuori strada. Kate Middleton ha trascinato con sé a questo incontro segreto William e i suoi bambini George e Charlotte per incontrare il cast de Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere, la fiction basata sulle appendici del romanzo più famoso di Tolkien. In questi giorni si sta girando la seconda stagione della fortunatissima serie.

William, Kate e pargoli sono stati invitati da Amazon Prime proprio sul set della prestigiosa serie per un tour privato in notturna. A raccontare di questa avventura segretissima dei Principi del Galles è il Sun che riporta le indiscrezioni di fonti vicine alla coppia. Pare che Kate, William, George e Charlotte siano arrivati con la loro scorta nella foresta di Buttersteep Rise, ad Ascot. L’unico della famiglia a non essere presente era Louis che a 4 anni è troppo piccolo per vivere certe esperienze in tarda serata.

William e i bambini in estasi

“William è un grande fan dei film, quindi ha colto al volo l’occasione“, ha spiegato la fonte. Il Principe e Lady Middleton sono stati presentati agli attori e hanno fatto un tour guidato del set.

“È stato tutto estremamente eccitante per George e Charlotte che adoravano guardare gli oggetti di scena e come erano disposti. Louis è rimasto a casa perché era un po’ tardi la sera per lui”. L’insider ha raccontato di come il cast fosse onorato di ricevere una visita così importante e di come la presenza dell’augusta coppia coi figli sia stata molto discreta.

La passione di William per i romanzi di J.R.R. Tolkien è nota da tempo a tutti e forse per questo Lady Middleton è stata ben felice di poter far contento il marito che in un momento così stressante ha bisogno di questi attimi di relax per distrarsi dalle pressioni degli impegni di Corte e dalla continua amarezza per le dichiarazioni più o meno pubbliche di Harry e Meghan Markle.

L’attore Martin Freeman, che interpretava Bilbo Baggins nella trilogia de Lo Hobbit, raccontò che William era un fan sfegatato di Tolkien e che “conosceva tutti i fatti riguardanti la Terra di Mezzo”.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del potere, la seconda stagione

Dunque, se George e Charlotte sono rimasti estasiati dal set de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del potere, non da meno lo è stato William che ha potuto vedere in anteprima le ambientazioni della seconda stagione in uscita per il 2024.

Per girare i nuovi episodi la produzione si è spostata dalla Nuova Zelanda alla Gran Bretagna, per la gioia del Principe del Galles, e vedrà l’introduzione di molti personaggi che non erano presenti nella prima stagione. La storia si concentra sull’espansione della Terra di Mezzo e sulle guerre causate dal ritorno di Sauron.