Elisabetta del Belgio ricicla lo smoking blu che non passa mai di moda

Fonte: IPA Elisabetta del Belgio

Elisabetta del Belgio ha festeggiato i 90 anni del nonno, il Re Alberto II, e lo ha fatto nel migliore dei modi: indossando uno dei suoi look preferiti. Giovane e ambiziosa, una studentessa modello con un occhio alla moda. La Principessa è l’erede al trono del suo Paese, prima donna a indossare la Corona dopo una lunga successione di uomini. Conscia del suo ruolo, Elisabetta non perde mai occasione di mostrarsi in pubblico nell’unico modo possibile: dimostrando classe ed eleganza, ma restando coerente con la sua età.

L’elegante smoking blu di Elisabetta del Belgio

L’avevamo già vista sfoggiare lo smoking blu reale qualche mese fa in occasione dell’incontro con Barak Obama, ma Elisabetta del Belgio ha deciso di rispolverarlo dal suo guardaroba per un’altra occasione, altrettanto importante. Anzi, forse anche di più. Giovedì 6 giugno, infatti, il nonno Alberto ha festeggiato 90 anni e ha condiviso con i sudditi alcuni nuovi ritratti molto significativi: tre generazioni a confronto, l’ultima delle quali rappresentata proprio dalla nipote, nonché futura Regina del Belgio.

Il look della giovane Elisabetta esprime appieno le sue qualità, un mix perfetto di eleganza e formalità con un tocco di originalità che non guasta mai, specialmente per una donna della sua età. In fondo ha soltanto 22 anni, seppur consapevole dell’importante ruolo che ricopre per il suo Paese e la sua famiglia.

Ma andiamo al sodo: i dettagli del look. Si tratta di un delizioso completo sartoriale firmato Jigsaw con giacca in crêpe increspato prodotto nello storico stabilimento giapponese Takisada. Un modello a doppio petto creato per ottenere una vestibilità morbida, impreziosito da bottoni rivestiti in raso, revers a lancia e tasche a filetto. Il tocco di stile? La cintura a fascia avvolgente in raso che segna il punto vita, rendendo un modello originariamente “maschile” ultra femminile e contemporaneo. La giacca in blu reale non è disponibile, ma se vi stuzzica l’idea sullo store del brand è disponibile a 215 euro in uno splendido fucsia di tendenza.

Elisabetta vi ha abbinato i pantaloni dello stesso colore e tessuto con strisce laterali a contrasto, oltre a un prezioso paio di orecchini “rubati” alla mamma, la Regina Matilde. Si tratta dei gelsomini placcati in oro con cristalli firmati Carolina Herrera.

Elisabetta, futura Regina del Belgio

Per la prima volta sarà una donna a sedere sul trono del Belgio. Elisabetta rappresenta un grande cambiamento per il suo Paese e per una famiglia che l’ha sempre sostenuta con amore e impegno. E lei, dal canto suo, non ha mai nascosto ambizione, intelligenza e tanta voglia di fare.

Non è mai rimasta con le mani in mano e, dopo la laurea in storia e politica conseguita a Oxford (a pieni voti), è tornata di nuovo sui libri, superando l’esame per il master in politica pubblica presso la Harvard Kennedy School of Government. Senza dimenticare l’anno trascorso in accademia militare, dove continua ad allenarsi regolarmente partecipando a campus ed eventi sportivi.

Elisabetta in Belgio, Leonor in Spagna, Catharina-Amalia nei Paesi Bassi. Una nuova generazione di donne ancora giovanissime ma che si preparano certamente a lasciare il segno, al passo coi tempi in un mondo nel quale, inevitabilmente, monarchie e regni diventano istituzioni sempre più obsolete.