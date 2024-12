Il look di Charlene di Monaco al Bal de Noël 2024, senza Alberto: un abito raffinato perfetto per lei

Doppio evento il 7 dicembre 2024 per Charlene e Alberto di Monaco: se la prima ha preso parte al tradizionale Bal de Noël, di cui è madrina, il Principe è stato tra i Reali presenti alla cerimonia della riapertura di Notre-Dame de Paris. E Charlene ha sfoggiato un look perfetto per lei: un abito lungo verde scuro, un colore da sempre profondamente legato al periodo festivo. Niente strass o eccessi, gioielli minimal e portamento regale.

Charlene di Monaco, il look al Bal de Noël

Per Charlene di Monaco, il Bal de Noël è un evento molto importante: nel 2023, la Principessa ha preferito sfoggiare un abito più scintillante, ricoperto di paillettes. Nel 2024, il Bal de Noël si è tenuto il 7 dicembre 2024 nella Salle Empire dell’Hotel de Paris. Madrina dell’evento proprio Charlene: il tema della 19esima edizione della serata di gala è stato “Paris-Monte Carlo”. Durante l’evento, si è tenuta un’asta organizzata da Sotheby’s per raccogliere fondi a favore della Fondazione della Principessa Charlene di Monaco da destinare ai suoi progetti, tra cui l’educazione dei bambini attraverso lo sport.

La location ovviamente è stata adornata come un Paese delle Meraviglie: tra decorazioni abbaglianti e un ricco banchetto, la madrina Charlene ha posato insieme agli ospiti. Con un abito praticamente perfetto per lei: lungo, con un leggero strascico. Da vera Principessa. Ottima anche la scelta del colore, verde pino, che la valorizza. Ben pochi i gioielli, invece: decisamente minimal, come è nelle sue corde. Collana e orecchini di brillanti, oltre che l’anello.

Questo è un periodo ricco di eventi per i Reali del Principato: Charlene ha anche partecipato all’inaugurazione del Villaggio di Natale di Monaco insieme ai figli, la Principessa Gabriella e il Principe Jacques. In quell’occasione ha optato per una giacca di pelle in stile bomber, jeans scuri, sciarpa bianca e stivali con tacchi sulle tonalità cammello. Anche il make-up è molto sobrio, come nell’occasione del Bal de Noël: ombretto chiaro, fard rosato e rossetto rosa tenue.

Alberto di Monaco alla riapertura di Notre-Dame de Paris

E se Charlene di Monaco è andata al gala di beneficenza per una serata di puro glamour aristocratico, il Principe Alberto si è recato alla riapertura della Cattedrale Notre-Dame de Paris, a cui hanno preso parte numerosi Principi, tra cui lo stesso William, che ha fatto le veci di suo padre Re Carlo. Una giornata storica per la Francia: per la Cattedrale, che è risorta dalle ceneri, sono giunti a Parigi Capi di Stato e di Governo, oltre che le teste coronate, come il Re del Belgio con la Regina Mathilde o ancora il Granduca e la Granduchessa di Lussemburgo.

Charlene e Alberto di Monaco si sono molto riavvicinati dopo le indiscrezioni che per mesi hanno addirittura parlato di divorzio: sono stati i primi Reali a condividere la cartolina natalizia del 2024, un ritratto di famiglia molto intimo insieme ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Per il Principe e la Principessa, quella della cartolina di Natale è ormai una tradizione consolidata, a cui tengono molto.