Beatrice Borromeo, il crop top viola è un sogno

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

I reali monegaschi, lo sappiamo, hanno una lunga storia d’amore con l’alta moda: da Grace di Monaco in poi, le donne di casa Grimaldi sono state le muse di grandi stilisti e maison, e Beatrice Borromeo, ex modella e moglie di Pierre Casiraghi, non è da meno. La socialite è volata Mumbai, in India, per la sfilata pre-fall 2023 di Dior, sorprendendo tutti con un look moderno e audace, con un crop top (e gonna a ruota abbinata) dalla tinta insolita per lei, abituata a nuance decisamente meno grintose. Splendida, come sempre, ha lasciato tutti senza parole.

Beatrice Borromeo: crop top viola e spalle scoperte per Dior

Dopo averla ammirata al Ballo della Rosa 2023, dove aveva scelto un look principesco (seppure, per una volta, fuori tema), Beatrice Borromeo è apparsa raggiante alla sfilata Dior pre-fall 2023, dove, al fianco del marito, Pierre Casiraghi, ha posato sul carpet al fianco di altre stelle della moda. L’evento si è tenuto in una location insolita, a Mumbai, in India, scelta dalla maison di moda come cornice perfetta per la nuova collezione.

Quello scelto da Beatrice Borromeo è un look da moderna principessa, elegante e audace al tempo stesso: ai suoi capelli raccolti in maniera impeccabile, si abbina un outfit composto da un crop top e una lunga e ampia gonna, di un colore insolito per lei (abituata a nuance delicate): un viola magenta tendente al fucsia, quasi da Barbie, che ha dato carica e energia al suo percorso sul red carpet, ed era tra i colori predominanti della sfilata. La scelta del crop top può sorprendere, ma Beatrice rispecchia un trend del momento, che si riaffaccia anche sulle passerelle in questa stagione.

Fonte: Getty Images

Sì, perché anche questo capo può essere elegante, dipende tutto dalla sua fattura e a cosa è abbinato, ed essendo stato disegnato da Dior (era tra le creazioni ammirate durante la sfilata), la Borromeo non poteva che vincere la gara di look a mani basse. Le spalle scoperte e parte del torace in vista non tolgono nulla alla sua eleganza, anzi, risaltano la scelta fatta. Un paio di orecchini pendenti, mini bag color oro, e il look è completo.

I dettagli del look di Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo ha scelto uno dei capi in passerella, in preziosa seta indiana, una musa di Dior che non resta dietro le quinte, ma si prende la scena. I dettagli, come la stoffa dell’abito, fanno la differenza, e per questo l’attenzione non poteva non cadere su un piccolo disegno sul crop top della donna. Infatti, potete notare un ricamo in nero delle iniziali CD (Christian Dior), e sopra un’ape, simbolo, nella tradizione indiana, delle divinità Visnù, Krishna e Indra. Un’omaggio al paese che ha ospitato la sfilata, ma che ha anche ispirato le creazioni della casa di moda, dai materiali ai modelli.

Fonte: Getty Images

Gli orecchini etnici, i capelli raccolti, la borsa in oro, tutto ha reso il look di Beatrice Borromeo il più particolare della serata: la socialite è ormai legata in modo indissolubile a Dior, indossando quasi sempre creazioni di Maria Grazia Chiuri (direttivo creativo della maison dal 2016), facendo spesso da testimonial, e non mancando mai a nessun evento della casa di moda. Al suo fianco, elegantissimo come sempre, Pierre Casiraghi, in un completo color crema rigorosamente Dior.