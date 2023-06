Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Test: Sei pronta per un flirt estivo?

Le sere d’estate hanno un profumo agrodolce di leggera follia e voglia di divertirsi. È il momento giusto per le fast crush per qualcuno che abbiamo appena conosciuto. Se siamo single, è un’occasione di fare esperienze emotivamente travolgenti e sentimentalmente uniche.

Viviamo con leggerezza

Certo, bisogna comunque andarci caute e prendere le opportune precauzioni. Ma passare una serata sotto le stelle abbracciate a un ragazzo che chissà se rivedremo, ma che ora ci sembra la persona perfetta per noi, è una sensazione magica. L’importante è non caricare questa relazione – effimera e leggerissima – di aspettative, di “per sempre” e di lacrime. Se temiamo di starci troppo male, comunque, evitiamo di cedere alla seduzione del flirt: dedichiamoci alle amicizie, agli sport, alla tintarella. Si vive benissimo anche senza ingombranti amori estivi che rischiano di piantarci una spina nel cuore, se non siamo abbastanza corazzate.

Attenzione se siamo impegnate

Ma la tentazione del flirt estivo può apparire anche se siamo già impegnate. E qui la situazione si complica: quanto ce la sentiamo di giocarci una relazione solida e profonda per il divertimento di un flirtino esile come un filo d’erba? Cerchiamo di ragionare (cosa quasi impossibile quando si tratta di istinti e di sentimenti) e facciamo chiarezza in noi stesse: quel tipo simpatico che ci prova con noi è davvero così irresistibile come ci sembra quando lo pensiamo la sera prima di dormire? Forse no. Forse abbiamo solo bisogno di ritrovare la confidenza, la sorpresa e il buonumore nella nostra coppia. E quale migliore occasione dell’estate per darci nuova energia? Ci basta poco, come condividere un aperitivo la tramonto, farci una passeggiata in bici, guardare le vecchie foto, cenare a lume di candela. Resta il fatto, però, che il venticello beffardo del flirt potrebbe dimostrarsi più tenace di quel che crediamo: valutiamo bene la situazione perché non tutti diamo lo stesso valore ad una “svista sentimentale”. A qualcuno può apparire come un episodio di poca importanza, ma ad altri può sembrare uno strappo definitivo.

E tu, quanto rischi di cedere alla tentazione del flirt estivo? Scoprilo con il test che ti svela non solo la tua percentuale di rischio ma anche i motivi del tuo possibile “tuffo” nel movimentato mare degli amori vacanzieri!