Test: Quanto sei brava a comunicare?

Capire bene gli altri e farsi capire in maniera convincente è la chiave del successo personale, sentimentale e professionale. Gioca con il test per scoprire se sei un'abile comunicatrice oppure non è la tua skill preferita

La comunicazione tra di noi non passa solo dalla parola pronunciata o scritta, ascoltata o letta. Come tutte le attività umane in cui giocano un ruolo fondamentale le emozioni, le intenzioni, la cultura, il carattere, comunicare è un’arte complessa e poliedrica che ci permette di spiegarci, di imparare, di giudicare, di confrontarci, di farci un’opinione e di far valere le nostre idee.

La comunicazione ci connette

La comunicazione è il ponte che ci collega con gli altri. Trasmette concetti e sensazioni, informazioni e saperi. Passa veloce sul web come nelle conversazioni personali, nelle riunioni di lavoro e nelle lezioni universitarie, nei vocali su whatsapp e nei video di Tiktok.

La capacità di comunicare è comune a tutti gli esseri viventi, dal politico più potente all’insetto più minuscolo. Ed è importante riuscire a creare una comunicazione efficace e per costruire relazioni solide, risolvere conflitti, raggiungere obiettivi condivisi e avere la consapevolezza di poter capire gli altri – ma anche di farsi capire in maniera convincente.

Per una comunicazione efficace

Ogni sito, podcast, testo o blog inerente la comunicazione stabilisce alcuni punti basilari (e piuttosto impegnativi da praticare!) per una comunicazione che funzioni bene, raggiunga i suoi intenti e permetta di veicolare le idee reciproche. Tra di essi ci sono:

Ascolto attivo: fare attenzione a ciò che l’altro dice, senza interrompere, e cercare di comprendere il suo punto di vista.

Empatia: provare a capire le emozioni e le motivazioni dell’altro.

Assertività: Esprimere le proprie opinioni e bisogni in modo chiaro e corretto, senza aggressività o supponenza.

Chiarezza: Utilizzare un linguaggio semplice e diretto, evitando termini difficili o giri di parole.

Una laurea che “funziona”

Studiare comunicazione conviene: secondo i dati Almalaurea 2024, a un anno dalla magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità lavora il 76,3 per cento dei laureati; in Teorie della comunicazione lavora il 72,8 per cento.

Capirsi anche senza… il corpo

Nei rapporti personali come in quelli professionali, comunichiamo più con messaggi vocali o scritti, email, social, videocall che a voce o in presenza, faccia a faccia. In tutti questi casi il rischio di fraintendimenti è presente, perché non percepiamo né il reale tono di voce né il linguaggio del corpo del nostro interlocutore, parte integrante del processo comunicativo. Eppure riusciamo lo stesso a capirci, perché abbiamo imparato a padroneggiare canali comunicativi che stanno crescendo insieme a noi.

Comunicare bene ci fa bene

Una comunicazione adeguata può determinare il successo di una campagna pubblicitaria, di un podcast, di una strategia politica, di un sito di informazioni. Ma significa anche il mantenimento di relazioni di proficua comprensione tra colleghi, amici, partner, anche se si hanno opinioni e obiettivi diversi.

Una buona e corretta comunicazione è il fondamento di ogni relazione, sia essa amorosa, amicale o professionale. E, in una prospettiva “utopica” ma non così impossibile, potrebbe condurre addirittura a risultati di portata mondiale, come la risoluzione dei conflitti e alla tolleranza tra popoli diversi.

E tu, come te la cavi con la comunicazione? Riesci a esprimerti al meglio, facendoti capire e a comprendendo gli altri oppure nelle relazioni con il prossimo il tuo “wifi interiore” che ti connette al mondo ti molla sul più bello? Gioca con il test e scopri se la comunicazione è per te una skill ben sviluppata oppure se preferisci non essere troppo “in touch” con gli altri.