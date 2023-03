Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Test: Qual è il colore della tua primavera?

La primavera significa rinascita, speranze, progetti, allegria, sole tiepido, prati in fiore e… colori! Dopo lunghi mesi invernali in cui abbiamo abbondato con i neri, i grigi, i blu scuri ora è arrivato il momento di rinnovare il guardaroba concederci le tonalità che “sanno” di bella stagione, di luce, di vitalità. Per questa primavera, e per la successiva estate, la moda ci propone una gamma di tinte vivaci ma anche di sfumature tenui tutte da scoprire e da indossare.

A ognuna la sua sfumatura

Ma non a tutte piacciono gli stessi colori: c’è chi adora l’arancione e chi non riesce a vederselo indosso, chi impazzisce per il viola e chi lo evita con decisione. Stessa sorte capita ai colori pastello: c’è chi non vede l’ora di vestirsi di nuance tenui e chi li scarta a priori, ritenendoli troppo soft. Ognuna però ha il diritto di scegliere le sue tonalità preferite in base ai suoi gusti, allo stato d’animo e alla personalità, anche se è molto difficile sottrarsi al richiamo dei colori di tendenza per la stagione.

Gli stilisti più famosi hanno decretato le tonalità più trendy per la primavera 2023: il rosso brillante, il viola, l’arancione, il verde, il blu acceso, e i colori pastello come azzurro polvere, giallo chiaro, rosa pesca, grigio perla e nude. E non dimentichiamo il Viva Magenta, il rosso vivo e vibrante eletto colore Pantone 2023. Ce n’è per tutti i gusti e ognuna troverà la sfumatura che le sta meglio.

Ma prima di scegliere, giocate con il test che vi svela qual è il colore della primavera che vi si addice e rappresenta la vostra personalità, ma che vi dà anche quel boost in più per esprimervi in maniera vincente a sentirvi bellissime.