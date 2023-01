Emily Ratajkowski musa di Versace: sposa in viola da levare il fiato

Fonte: Getty Images Emily Ratajkowski sfila per Versace alla Milan Mens Fashion-Week Winter 2019-20

Emily Ratajkowski ancora una volta attrice protagonista dell’ultima campagna Versace, direttamente dalla Paris Fashion Week Haute Couture Primavera Estate 2023.

La modella e attrice, che da qualche tempo viene regolarmente scelta da Donatella Versace per calcare le passerelle e indossare i suoi abiti agli eventi più importanti, come gli Oscar o il Met Gala, anche in occasione della settimana della moda di Parigi a gennaio 2023 è stata protagonista di una campagna che la vede sposa in viola, bellissima e seducente in linea con il concetto di femminilità del marchio.

Fonte: Getty Images

Fonte: Getty Images

Fonte: Getty Images

E così, mentre sopra e sotto le passerelle sfilano nella capitale francese le creazioni più originali e stravaganti Emily blocca il traffico con il suo abito nuziale con tanto di spacco vertiginoso e scollatura esagerata. Che probabilmente non le permetterebbe di entrare in Chiesa, ma la rende senza dubbio una delle spose più desiderabili del Pianeta.