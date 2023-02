Test: Come sarà il tuo matrimonio?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123rf come sarà il tuo matrimonio?

Le nozze? Mamma mia che stress! L’abito, la cerimonia, il fotografo, gli addobbi, la location, il tableau de mariage, le partecipazioni, il pranzo… E quale budget ci vorrà? Riusciremo a far fronte a tutto e a organizzare bene l’evento? Aiuto! Sembra che il matrimonio sia più un motivo di ansia che di gioia. Ma il bello di sposarsi sta anche nell’agitazione, l’euforia, l’eccitazione che precede la cerimonia vera e propria. Ogni donna che ha deciso questo passo, poi, sogna un’ambientazione affine alla sua personalità e a quella del futuro coniuge. Ma i dubbi sono in agguato anche qui: atmosfera elegante e chic oppure sobria e semplice? Dress code raffinato o easy? Ogni coppia trova comunque la sua dimensione perfetta per celebrare la loro unione.

Nozze per tutti i gusti

Ma c’è anche chi non prevede il matrimonio nei suoi progetti di vita. Il che è perfettamente legittimo: non è certo un atto legale a tenere insieme due persone. È vero però che una forma di promessa reciproca riconosciuta legalmente serve a tutelare i reciproci diritti dei componenti della coppia e dei loro eventuali figli. Comunque, se si è deciso di ufficializzare un coppia, che si tratti di matrimonio in chiesa o in comune, unione civile o contratto di convivenza, è sempre una occasione per festeggiare il proprio amore con le persone a cui si vuole bene. E quando si tratta di fare festa, ci si può sbizzarrire come si vuole!

E tu, se pensi al tuo “sì”, come lo vedi? Una nuvola di tulle, fiori ed eleganza? Un outfit semplice, rilassato e green? Gioca con il test che ti svela come saranno le tue nozze, secondo la tua personalità e i tuoi desideri.