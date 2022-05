Sto per sposarmi eppure non riesco a dimenticare il mio ex

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Non riesco a dimenticare L., il mio ex. Siamo stati insieme solo poco più di un anno, quando eravamo 25enni. Oggi di anni ne ho quasi 30 e sto per sposarmi. La data delle nozze è fissata per la prossima estate… Io amo il mio fidanzato, sono certa che sia l’uomo giusto per me, quello con cui costruire un futuro e una famiglia. Eppure con L. è stato tutto così incredibile che non riesco a togliermelo dalla testa e lo sogno spessissimo. Oggi lui vive dall’altra parte del mondo, impegnatissimo col suo lavoro, immerso in un’altra vita, con una compagna. Ma se lo rincontrassi, sono certa che cadrei nel suo letto come niente. E sarei pronta a mandare tutto a monte senza avere dall’altra parte nessuna certezza. Sono pazza? Sono stupida?

Un anno di relazione non è poco, soprattutto quando tutti i momenti che l’hanno caratterizzato sono stati vissuti intensamente. E leggendo le tue parole mi sembra evidente che quello con L. è stato un rapporto che ti ha travolta e sconvolta, che ti è entrato nella pelle e lì e rimasto, anche a distanza del tempo trascorso.

Non so perché tu e L. vi siate lasciati e non so neanche se la relazione che stavate costruendo si fondava sull’amore o solo sulla viscerale passione, ma quello che mi sembra evidente è che questa arde ancora dentro di te. Tu scrivi che se lo incontrassi ora non riusciresti a resistere, che saresti capace anche di annullare le nozze, ma dall’altra parte parli di amore nei confronti dell’uomo con il quale sei pronta a condividere la vita.

E questo mi porta a pensare a tutte quelle situazioni in cui il cuore di una donna si è visto costretto a scegliere tra l’amore e la passione, tra gli incendi e la serenità. E sai, se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che non è vero che dobbiamo per forza scegliere, non è vero che siamo destinate a rinunciare a una cosa per avere l’altra e viceversa.

Nella vita dobbiamo tutti imparare a non accontentarci, e questo spesso ci mette di fronte a dei rischi che dobbiamo correre, anche se abbiamo paura. Un timore che non sta tanto nel fatto di rinunciare a qualcuno che amiamo, o che forse non abbiamo mai amato, ma di abbandonare certi schemi che in qualche modo ci hanno reso felici.

Ma quale sia lo schema che ti tiene intrappolata in questo limbo pericolante lo sai solo tu. Da una parte hai un uomo che dichiari di amare, una persona con la quale stai costruendo il tuo futuro da qui a un tempo indefinito e che ti dà una serenità e una tranquillità che tutti meritiamo. Dall’altra c’è lui, il fantasma del tuo passato che fa capolino nei tuoi sogni per ricordarti come ti sentivi quando eri con lui.

È questo che ti manca? Sentirti viva come lo eri al suo fianco? O è forse il rimpianto di ciò che non è stato e che poteva essere a far riaffiorare in te questi ricordi che oggi ti danno il tormento? Sono queste le domande che devi porti per risolvere questo enigma indecifrabile che ti divora da dentro.

La tua vita senza L. la conosci già, la stai vivendo adesso. Ma ti sei mai chiesta come sarebbe senza il tuo attuale compagno? Come ti sentiresti a continuare a vivere nella sua assenza?

Vedi, se c’è una cosa che nella vita abbiamo il diritto e il dovere di rivendicare è la possibilità di scegliere di fare ciò che ci fa stare bene, che ci rende felici. Cos’è che rende davvero felice te?