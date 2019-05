Se scrivi a mano, ci guadagni in salute e in intelligenza

editato in: da

Pc e tablet sono a portata di mano: vuoi per svolgere attività lavorative, vuoi per cercare informazioni o recensioni su una località che vorremmo visitare, questi dispositivi elettronici sono entrati nella nostra vita e ne sono parte integrante.

Ma forse non ci siamo resi del tutto conto che il loro utilizzo continuo, ci ha portati ad abbandonare la vecchia, ma tanto cara scrittura a mano, ormai soppiantata dal digitare dei testi.

Fogli, quaderni e biro colorate sono state accantonate e al loro posto ora ci sono dei monitor e delle tastiere che hanno ben poco di “umano”. Un passo indietro per la creatività, ma anche per la manualità, ormai ridotta a un semplice batteri su tasti plastificati.

Al di là del fascino intramontabile della scrittura in corsivo – differente da un individuo all’altro – numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato che scrivere a mano procura numerosi effetti benefici. Può essere infatti considerato come un valido antistress e ansiolitico. Basta pensare a quante volte sarà capitato di fare schizzi sui fogli mentre si era in preda all’ansia, e di averne poi tratto beneficio. Prendere in mano una penna e un foglio e buttare giù tutto quello che viene in mente, contribuisce infatti a rilassare i muscoli e la mente.

Non solo: scrivere a mano rafforza la memoria e il cervello. Ad affermarlo è un’inchiesta condotta dal magazine “Medium” e che porta a corredo numerose testimonianze scientifiche che sostengono questa tesi. Proprio per questo, alcune università – come quella di Harvard – spingono gli studenti a prendere appunti a mano. La pensa allo stesso modo anche il prof. Benedetto Vertecchi che insegna pedagogia all’Università di Roma Tre e che afferma quanto la scrittura a mano possa essere benefica anche durante lo sviluppo cognitivo dei bambini. Rafforza le loro capacità di linguaggio poichè hanno la possibilità di esprimere liberamente i propri pensieri, dando il via libera alla creatività. A tutto questo si aggiunge anche un altro importante beneficio: scrivere a mano impugnando ad esempio una penna, porta a un grande miglioramento della manualità.

Addio alla bella grafia? Per fortuna no. In Italia sono presenti diverse associazioni a sostegno della scrittura a mano e sono in aumento i seminari creativi durante i quali è possibile dar sfogo alla propria creatività. Il materiale necessario? Fogli e penne!