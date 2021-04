La polvere magica della giovinezza che si svela quando non c’è più

editato in: da

Esiste una magia, assai bella quanto sottovalutata, ed è quella che appartiene alle giovani donne, quelle che possono e che devono osare. Anche se il rischio è quello di essere additate, giudicate o poco comprese: è questo il momento di essere chi desiderate essere, o anche non essere.

Perché voi potete farlo, adesso. Potete indossare delle maschere e toglierle a vostro piacimento. Potete essere vanitose, anzi siatelo, perché la bellezza vi appartiene. E non andate alla ricerca delle parole di uno specchio magico per trovarne la conferma, perché essa risiede nei vostri anni.

E se volete vestirvi con un cappotto vecchio e largo fatelo. E se siete curiose di sapere come vi starebbero quei capelli verdi visti da una modella su una copertina di un magazine, allora tingeteli.

Voi, giovani donne, potete fare tutto quello che desiderate. Persino indossare i calzini con i sandali e sfoggiare il bikini in spiaggia anche con un corpo formoso. Non vergognatevi di osare ogni giorno un po’ di più, di indossare abiti succinti o quel vestito con quella profonda scollatura perché sarete sempre fantastiche, anche con le calze color carne.

Perché è vostra la polvere magica della giovinezza, quella che rende la vostra bellezza eterna e indiscussa, finché dura s’intende. Il rischio è quello di trascorrere troppo tempo a preoccuparvi di essere perfette, a nascondere i vostri difetti, a temere i giudizi sui chili di troppo o di essere derise per le vostre smagliature.

Non fatelo, non ignorate la meravigliosa magia che si nasconde dietro la gioventù perché ve ne pentirete. Perché arriverà il momento in cui la polvere magica svanirà e con essa anche la consapevolezza di tempi e periodi che non ritorneranno più. Il vostro aspetto cambierà, e nonostante l’orgoglio degli anni portati bene, e di quelle rughe da sfoggiare alla stregua di un cimelio, vi pentirete di aver trascorso gli anni della bellezza all’insegna dell’inconsapevolezza. Non che questa sfiorisca, intendiamoci, ma evolverà e assumerà nuove e inedite forme che vi porteranno a mettere in campo nuove risorse.

E sarà in quel momento che, guardatovi indietro, ripenserete a quanto avreste potuto fare e a quanto invece avete rinunciato a causa dell’inconsapevolezza del potere che avevate. Godetevela ora, la magia dei vostri anni. Senza timori.