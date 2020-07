Gioisci delle piccole cose: solo così apprezzerai la vita

editato in: da

Arriverà un giorno in cui, quasi per caso, ci renderemo conto che sono le piccole cose a dare un senso a tutto il resto. Le stesse che abbiamo trascurato per mancanza di tempo, così indaffarate tra affari personali e professionali da non riuscirgli a dare il giusto peso. E loro erano sempre lì, nell’unico posto dove non abbiamo posato lo sguardo.

Eppure quelle sono le cose per cui ancora vale la pena meravigliarsi, per le quali sorridere tutte le mattine nonostante il vento ostile, quelle che ci danno la forza di ricominciare dopo ogni caduta. E invece la frenesia, la velocità talmente elevata che scandisce le nostre giornate ci ha portato a trascurarle, ma non è tardi per godere di tutta la gioia che sanno dare.

Perché tolto lo smartphone e spento il computer tutto quello che ci resta sono frammenti di tempo che volano via in un batter ciglia. E sono troppo brevi per renderci conto di quanto sia meraviglioso perdersi nei sorrisi di un bambino, nei racconti di un anziano saggio, o nell’orizzonte infinito, al di là del mare.

Un’incapacità di apprezzare le piccole cose che si è insinuata nella nostra vita e che ci ha fatto perdere tanto, ma ricordiamoci che nulla è perduto. Perché basta solo fermarsi un momento, e prendersi un po’ di tempo per noi, per renderci conto che quelle cose che abbiamo dato per scontate sono ancora lì, anche se non saranno eterne.

E allora facciamolo, fermiamoci e impariamo a meravigliarci al loro cospetto, ad assaporare lo stupore verso queste piccole cose che rappresentano la vera essenza della vita. Il bacio della buonanotte, un tramonto in solitaria, un cielo stellato da ammirare con chi amiamo, sono solo alcune delle cose che possono impreziosire il cuore. Piccole gioie quotidiane che ci danno l’energia per affrontare quel percorso chiamato vita.

Promettiamoci di non farlo più, di non trascurare quelle giornate di sole, di non perderci tra i mille impegni fini a se stessi e al contrario, di trascorrere il tempo con chi amiamo, di fare un regalo a chi riempie la nostra vita, di leggere un libro, di fare una carezza al nostro animale domestico, di abbracciare un’amica e celebrare le stagioni che cambiano. Perché è dietro a tutto questo che è nascosta la felicità più autentica.