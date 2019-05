Piacere sempre agli altri è impossibile. E anche sbagliato

editato in: da

Sentirsi in obbligo di piacere necessariamente a chiunque e per farlo nascondere la propria vera personalità, i propri desideri, i propri gusti: un atteggiamento che può solo farci del male, perché vivere così significa avvelenarsi l’esistenza e sentirsi in colpa ogni qual volta non si centra l’obiettivo. È difficile trovare una spiegazione che sia in grado di giustificare tale comportamento: la scienza non riesce a dimostrare perché esistano persone che hanno paura di deludere gli altri e che sentono l’incessante bisogno di rendere tutti felici.

Per alcuni si tratta di un comportamento sbagliato appreso durante l’infanzia. Assumere tale atteggiamento è un vano tentativo messo in atto per cercare di piacere a tutti e mostrare al mondo la propria esemplare educazione. Se vi riconoscete in questa descrizione, se anche voi tendete a dire di sì a cose che in realtà non vi va proprio di fare o se evitate di discutere con qualcuno per paura che questi si arrabbi, è il caso che proseguiate con la lettura dando uno sguardo a cinque regole che dovreste sempre tenere bene a mente:

1) Nessuno può essere ritenuto responsabile di tutte le emozioni altrui. Se tendete a fare sempre tutto ciò che il vostro partner desidera anche a scapito del vostro personale benessere, o se ci vi sforzate oltre ogni limite di rendere gli altri orgogliosi e fieri di voi per quello che fate, la gente tenderà ad avere delle aspettative sempre più alte su di voi. Tale comportamento, se non corretto, tenderà a portarvi a dover assumere troppe responsabilità. Non dovete preoccuparvi di far fronte a qualsiasi sensazioni sgradevole altrui, non è il vostro lavoro proteggerli dagli avvenimenti poco piacevoli che naturalmente troveranno sul loro cammino.

2) La gente che necessita sempre del consenso degli altri è facilmente manipolabile. Spesso è possibile individuare una persona particolarmente sensibile e soggiogabile già da un miglio di distanza. Stiamo parlando delle persone eccessivamente accondiscendenti, quelle che rispondono sempre positivamente a qualsiasi richiesta. I soggetti del genere diventano facili bersagli per persone che mostrano un carattere più forte e sicuro di se. Qualcuno potrebbe approfittare della vostra gentilezza e cortesia per chiedervi favori a loro scomodi da svolgere.

3) È normale che alcune persone vi reputino non particolarmente simpatiche. Non si può piacere a tutti, le persone sono diverse e ognuna di loro mostra affinità con un certo tipo di caratteri e non con altri, non bisogna farsene una colpa. Nulla piace in modo indistinto a tutti: esistono persone che non amano la cioccolata (diffidatene).

4) Cercare di compiacere le persone ruba energia vitale. È impossibile riuscire ad accontentare tutti: provare a farlo vi stresserà e vi renderò nervose. Se siete preoccupate che qualcuno possa risultare infastidito da un vostro comportamento, analizzatelo e se non vi sembra di stare facendo niente di particolarmente offensivo, non cambiate atteggiamento. Evitate assolutamente di ripercorrere e rivivere nuovamente le conversazioni avvenute in passato. Rimuginare su eventi trascorsi non vi aiuterà e vi porterà a spendere ulteriori minuti preziosi del vostro tempo.

5) compiacere gli altri è un comportamento egoista. La maggior parte della gente che ha paura di dire di no, sostiene di non farlo perché non vuole apparire agli occhi degli altri come una persona eccessivamente egoista e piena di se. In realtà però è proprio la necessità di essere sempre apprezzati che fa apparire i soggetti in questione leggermente egoisti e prepotenti. Dire di sì a cose che non si vogliono fare vi farà provare del risentimento verso la persona che vi ha chiesto il favore e finirà per danneggiare irrimediabilmente il rapporto d’amicizia che vi lega a tale soggetto. Rimanete fedeli ai vostri valori e imparate a dire di no. La gente che prova realmente interesse a trascorrere del tempo in vostra presenza continuerà a farlo, anche se inizierete a rendervi meno disponibili. D’altro cando cercate di imparare a tollerare anche le persone che si dimostrano essere arrabbiate o infastidite con voi. Le vostre parole e i vostri comportamenti devono sempre essere in linea con le vostre convinzioni e volontà.