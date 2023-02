Chi sono le persone vitamina, e perché fanno bene alla tua vita

Fonte: iStock Persone vitamine: chi sono e perché dovremmo circondarcene

Ogni giorno sentiamo parlare di vitamine, composti organici e nutrienti essenziali per il nostro organismo che li richiede in quantità limitate. Lo fanno i nostri capelli e la nostra pelle, le articolazioni e gli occhi, e anche il nostro umore. Insomma, complici le numerose evidenze scientifiche, sappiamo bene che assumere vitamine, anche sotto forma di integratori alimentari, apporta numerosi benefici al nostro organismo e al nostro benessere fisico e mentale.

Quello che non tutti sanno, però, è che ci sono alcuni individui che assolvono la medesima funzione di questi nutrienti. Non è un caso che gli esperti e gli psicologi hanno coniato per loro il nome di “persone vitamine”.

Come l’appellativo stesso suggerisce, si tratta di persone che apportano alla nostra vita numerosi benefici. Ecco chi sono e perché tutti dovremmo circondarci di individui così.

Chi sono le persone vitamina

Parliamo spesso di vampiri energetici, di persone negative e di relazioni tossiche. Lo facciamo perché le nostre esperienze ci hanno insegnato a stare in guardia da individui così, quelli che piuttosto di portare valore aggiunto all’interno della nostra quotidianità ci svuotano delle nostre stesse energie, con conseguenze che minano il nostro benessere mentale, sentimentale e anche fisico.

Nessuno, però, parla mai delle persone che, invece, fanno esattamente l’opposto. Quelle che gli esperti paragonano alle vitamine. Secondo la psicologa e psicoterapeuta Encarni Muñoz Silva, le persone vitamina sono tutte quelle che non solo trasmettono energie positive, ma portano un vero e proprio valore aggiunto alla nostra vita. La loro sola presenza, infatti, è destinata a farci tornare il sorriso, a garantire il buon umore e a risollevare il morale.

Insomma, se è vero che la felicità è contagiosa, e tutti dovremmo allenarci a praticarla, è altrettanto vero che le persone vitamina sono l’emblema di questa affermazione. A confermalo è anche la psichiatra Marian Rojas Estapé, che proprio nel libro Trova la tua persona vitamina, edito da Vallardi, elenca tutti i benefici che si hanno quando ci si circonda di persone così. Scopriamoli insieme.

Perché circondarsi di persone vitamina

Confrontando gli studi delle due psicologhe emerge che sono tantissimi i benefici che le persone vitamina portano all’interno della nostra vita. E questo non ci stupisce poi molto considerando il grande peso che le relazioni amicali, sentimentali o professionali, hanno sul nostro benessere. Scopriamo quindi insieme perché dovremmo circondarci di persone così.

Migliorano il nostro benessere. Le persone vitamina non solo migliorano il nostro umore, ma ci fanno sentire meglio. Sono numerose le evidenze scientifiche che confermano che un approccio più propositivo nei confronti della quotidianità aumenta il nostro benessere fisico e mentale.

Ci aiutano a trovare nuove prospettive e soluzioni. Le persone vitamina non si lamentano di un problema, ma trovano la soluzione con un atteggiamento ottimista e positivo. E aiutano gli altri a fare esattamente lo stesso insegnandogli a guardare le cose da un’altra prospettiva.

Allungano la vita. L’ottimismo è il segreto della longevità e della felicità, lo conferma la scienza. E le persone vitamine, che hanno fatto dell’ottimismo un vero e proprio mantra, ci insegnano proprio a cambiare atteggiamento nei confronti dei problemi e degli ostacoli. Il risultato? Una vita più felice e più lunga.

Aumentano l’autostima. Il pensiero positivo ci infonde sicurezza e di conseguenza più autostima nei confronti del nostro essere e delle nostre azioni. Confrontandoci con persone vitamina possiamo imparare ad agire come loro e ad apprezzare di più ciò che abbiamo e chi siamo.

Ti aiutano a diventare una persona migliore. Le persone vitamina sanno essere un vero e proprio esempio di virtù. Non solo riempiono la nostra vita di energie positive, ma ci aiutano a diventare persone migliori, più propositive e ottimiste. Insomma agendo come loro, anche noi possiamo trasformarci in persone vitamina e contagiare gli altri.