Gli orsetti gommosi che usano le star sono un pieno di vitamine e costano pochissimo

Una sana e corretta alimentazione è fondamentale per il nostro benessere, ma a volte abbiamo bisogno di una piccola spinta in più. Vuoi sfoggiare dei capelli forti e lucenti come quelli delle star? Non ti resta che fare il pieno di preziose vitamine con gli orsetti gommosi Sugarbear, che con la loro bontà hanno già conquistato tantissimi vip.

Perché provare gli orsetti gommosi

Quando si parla di integratori, il pensiero vola subito ad enormi pillole da deglutire con un sorso d’acqua o a compresse effervescenti dal gusto non sempre molto gradevole. Insomma, per alcune persone l’idea di assumere vitamine e sali minerali al di fuori della dieta diventa quasi un incubo. Con gli orsetti gommosi Sugarbear, invece, ecco che si trasforma in una piacevole abitudine quotidiana che fa davvero bene alla salute.

Pratici, buonissimi e ricchi di preziose sostanze utili al nostro organismo, questi simpatici orsetti azzurri fanno sicuramente il loro dovere: tantissime sono le clienti che hanno recensito il prodotto su Amazon, soddisfatte dei risultati ottenuti già nel giro di pochissime settimane. E anche le star hanno scoperto in queste vitamine il segreto per una chioma sempre più folta e lucente. Da Kim Kardashian a Vanessa Hudgens, sono davvero tante coloro che hanno raccontato su Instagram la loro nuova daily routine per i capelli che funziona davvero.

Le vitamine importanti per la salute dei capelli

Prendersi cura dei capelli è importante, e non solo per un fattore estetico. Scegliere i migliori prodotti di bellezza è un primo passo molto utile, ma anche gli integratori hanno un ruolo fondamentale: vitamine e sali minerali, che a volte con la dieta non riusciamo ad assumere nelle giuste quantità, servono ad irrobustire il fusto e a rallentare la caduta dei capelli (che, lo ricordiamo, se non eccessiva è un processo assolutamente fisiologico).

Le vitamine, in particolare, hanno un’azione importantissima per proteggere la salute della nostra chioma. Gli orsetti gommosi Sugarbear ne sono davvero ricchi, e ne bastano appena due al giorno per fare il pieno di nutrienti come le vitamine del gruppo B, che aiutano a combattere alcuni problemi quotidiani come la forfora, i capelli grassi e quel fastidioso effetto opaco che tanto temiamo. Seguendo la dose raccomandata dai produttori, possiamo assumere addirittura il 250% della razione quotidiana di vitamina B12 e il 17000% di biotina, che è indispensabile per proteggere il cuoio capelluto.

Con gli orsetti gommosi Sugarbear, tuttavia, possiamo fare il pieno anche di altre sostanze alleate della nostra salute. È il caso della vitamina A, che migliora visibilmente l’elasticità e la lucentezza della pelle, e della vitamina E, che funge da potente antiossidante e combatte i radicali liberi. Tra i sali minerali, invece, troviamo soprattutto lo iodio e lo zinco: quest’ultimo è fondamentale per rafforzare le unghie e per farle crescere più velocemente.

Quale prodotto scegliere

Gli orsetti gommosi Sugarbear sono la scelta perfetta per chi vuole prendersi cura dei propri capelli con un piccolo gesto quotidiano. Al costo di poco più di un caffè al giorno, potrai sfoggiare una chioma in piena salute già dopo un mese. La loro formula vegana e cruelty free non prevede l’uso di glutine, lattosio e gelatina animale.

Su Amazon puoi trovare molti altri integratori per la salute dei capelli (e non solo). È il caso degli orsetti gommosi Zenavea, deliziose caramelle al gusto di mirtillo che, grazie alla presenza di importanti quantità di vitamina C, stimolano anche la produzione di collagene.

Gli orsetti gommosi Madmedix, invece, aiutano a fare il pieno di biotina: con l’82% di recensioni a 4 e 5 stelle, le utenti si sono dimostrate molto soddisfatte dai risultati ottenuti dopo appena un mese di trattamento. E poi, assumere un integratore non è mai stato così piacevole. Merito del buonissimo aroma ai lamponi e mirtilli.

I simpaticissimi cuoricini gommosi Vitaful Happy Hair, al buon sapore di ciliegia, ti aiutano ad integrare vitamine e sali minerali fondamentali per proteggere i capelli dai danni dello stress ossidativo e per velocizzarne la ricrescita. La confezione risparmio è ottima per avere due mesi di trattamento garantiti.

