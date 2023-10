Al di là della timidezza e dell'introversione, non dovresti mai smettere di parlare con chi non conosci. I benefici sono tantissimi: lo conferma la scienza

Fonte: iStock Parlare con gli sconosciuti fa bene: lo conferma la scienza

Viviamo in una società estremamente frenetica, quella in cui il tempo per se stessi, e per la cura delle relazioni sociali, è dimezzato, se non addirittura annullato. Perché poi lo sappiamo che se non riusciamo a stare al passo con i ritmi imposti e sempre più veloci, rischiamo di restare indietro.

Così nessuno ha più il tempo di fermarsi, di guardarsi negli occhi e di conoscersi. I dialoghi con gli altri, poi, vengono limitati alle chat o a qualche scambio di battuta sui social network. Eppure non dovremmo mai dimenticare che quelle interazioni sociali non solo fanno parte della nostra natura, ma rappresentano anche e soprattutto una fonte di felicità.

Una felicità che fa bene al cuore e all’anima, e che può arrivare anche inaspettatamente quando ci fermiamo a parlare con uno sconosciuto. E sì perché la scienza conferma che scambiare quattro chiacchiere con persone che non fanno parte della nostra cerchia di amici e familiari aumenta il benessere personale e non solo. Ecco tutti i benefici.

Parlare con uno sconosciuto fa bene: lo conferma la scienza

Sono diverse, in realtà, le evidenze scientifiche che dimostrano che chiacchierare con uno sconosciuto, anche per pochi minuti, può trasformarsi in un’esperienza davvero gratificante. Sappiamo che le relazioni umane, così come il dialogo, l’ascolto e il contatto fisico, fanno parte del DNA: siamo animali sociali e in quanto tali necessitiamo del confronto e della vicinanza degli altri. È per questo che nonostante il tempo libero sia diventato quasi un miraggio non dovremmo rinunciare mai a trascorrere, almeno una parte, con le persone che amiamo.

Eppure, secondo la scienza, non sono solo i nostri conoscenti a fare la differenza, ma anche tutte quelle persone che incontriamo per caso durante i nostri impegni quotidiani. Una richiesta di informazioni, due chiacchiere per caso al bar o alla fermata dell’autobus e un confronto di idee possono davvero cambiare la nostra giornata, e soprattutto il nostro umore.

Cosa dice la scienza

Ma come fa, uno sconosciuto, a migliorare il nostro umore e la nostra giornata? Secondo una ricerca condotta da Gillian M. Sandstrom, professore di psicologia con cattedra all’Università del Sussex, intavolare una chiacchierata senza impegno con un estraneo può avere molti benefici personali, anche nell’immediato. Chiacchierare con uno sconosciuto, e non per forza di argomentazioni importanti, solleva l’umore, aumenta l’energia e provoca piacere.

Dialogare con un estraneo, anche solo per pochi minuti, aiuterebbe le persone a predisporsi alla conoscenza, ma anche all’apprendimento di nuove prospettive, quelle che appunto provengono da qualcuno che non fa parte della nostra quotidianità. Certo, bisogna fare i conti con la timidezza e con la vergogna, tuttavia i benefici di questi contatti fugaci possono essere persino più impattanti di quelli con i nostri amici. Non ci sentiamo giudicati, né siamo sotto pressione per eventuali aspettative: semplicemente scambiamo un’opinione o una battuta con chi, forse, non rivedremo più.

La ricerca, condotta dal professor Sandstrom, ha rivelato che i partecipanti dello studio che avevano interagito con altre persone all’interno di una caffetteria, si sono sentiti più propositivi, allegri e felici rispetto a chi, invece, non aveva interagito con nessuno. Risultati, questi, confermati anche da numerosi altri studi del settore.

Secondo gli esperti, queste brevi interazioni sociali, non dovrebbero avere fini o aspettative diverse, ma devono essere trattate per quelle che sono: incontri spontanei, casuali e inaspettati. La prossima volta, quindi, piuttosto che andare di fretta dopo aver ordinato un caffè o sconfiggere la noia guardando lo schermo dello smartphone mentre aspettiamo l’autobus o il tram, scambiamo due parole con chi abbiamo intorno: la nostra giornata migliorerà sicuramente.