Quando manca il rispetto, neanche l’amore può bastare

Ci hanno insegnato che in nome dell’amore si può tutto. Che i sacrifici fanno parte di qualunque relazione e che i compromessi sono inevitabili. Ma se venire a patti con la persona amata è in alcune circostanze inevitabile, e può essere costruttivo, non giustifica in alcun modo la mancanza di rispetto… che è tutt’altra cosa.

Quando la persona che ami ti umilia, ti maltratta, ti fa sentire inadeguata, non è vero amore. E anche se a te sembra di vivere un amore folle, passionale, unico e importante, quando non c’è rispetto, non ne vale mai la pena.

Probabilmente avrai sentito parlare spesso di pene d’amore, ma non lasciarti ingannare. Il turbamento amoroso nasce dal fatto che quando ci innamoriamo ci lasciamo completamente andare, affidandoci a un sentimento travolgente. Che è bellissimo, meraviglioso, ma che fa anche un po’ paura proprio in virtù della sua straordinarietà.

Nulla ha a che vedere, però, con la sofferenza inflitta da un partner all’altro. Questo non è vero amore. I momenti di crisi sono normali, fanno parte della vita, a volte aiutano persino a rafforzare la coppia, ma non vanno confusi con la mancanza di rispetto.

Se ami follemente il tuo uomo ma lui continua a ignorarti, a non prestarti ascolto, a volerti cambiare, a umiliarti, e ogni giorno che passi al suo fianco, ti senti sempre più debole, fragile, intimorita, qualcosa non funziona.

Probabilmente, quando non c’è, ne senti una travolgente mancanza, probabilmente ti sembra di non riuscire ad andare avanti senza di lui, e queste sensazioni ti convincono a tenere duro, a continuare la relazione nonostante il dolore che procura, perché ti sembrano sintomi di vero amore. Ma se è la sofferenza a farla da padrona, insieme alla mancanza di rispetto, allora più che sintomi d’amore, potrebbero essere sintomi di una malsana dipendenza affettiva.

L’amore non pretende cambiamenti, l’amore si nutre di gentilezza reciproca, di fiducia, rispetto, incoraggiamento. Quando un uomo ti critica continuamente, quando ti fa sentire inadeguata, quando ti controlla troppo, quando non rispetta le tue scelte, quando cerca di plasmarti, quando ti ignora completamente, quando non è mai disposto a venirti incontro, lascialo andare, anche se ora ti sembra impossibile. Al primo posto ci sei tu.