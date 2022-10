Come stare vicina a un’amica che soffre

Laurea in Filosofia e Master in Giornalismo Internazionale LUISS. Trainer certificata CONI e FIF (Mat base e avanzato). Studia Anatomy in Motion (Gary Ward) e Qi gong.

L’amicizia vera: una connessione profonda

Quando tieni veramente a qualcuno ti rendi conto che non si tratta solo di studiare o di fare shopping insieme o parlare di altri e fare pettegolezzi; quando ci tieni veramente a qualcuno vuoi condividere su un piano profondo e dare e ricevere la sicurezza che in qualche modo quella persona fa parte del tuo progetto di vita, la includi nei tuoi programmi, nella condivisione delle tue sensazioni ed emozioni profonde.

L’amicizia vera e propria non si esaurisce nelle cose ordinarie e banali, ma riposa nelle azioni semplici eppure pregne di significato. La comunicazione, le prospettive, la speranza sono tutti fattori che c’entrano con l’avere nel cuore qualcuno. Magari ti accorgi che l’amicizia ha un grado di rilevanza importante proprio quando vedi stare male la tua amica. Allora, cosa fare? Come reagire? In che modo portarla verso la tua luce e il tuo ottimismo? Certamente, quando qualcuno sta male, non possiamo spargere intorno tutta l’allegria del mondo, si tratta di stare e sentire e capire come intervenire, momento per momento, senza un manifesto programmatico rigido.

Prima di tutto si tratta di comprendere il dolore. Specie se hai a che fare con un’amica conosciuta da poco, potrebbe essere non esattamente immediato capire come e quanto sta soffrendo. In alcuni casi il dolore rimane silente, per educazione o per attitudine introversa. A volte il dolore esiste e si manifesta magari in modi non convenzionali. L’anima ha bisogno e desidera la piena gioia, ma quando le relazioni non avanzano o a scuola va male o non otteniamo quello che vogliamo, possiamo rimanerci molto male e decidere di mostrarlo o meno. In ogni caso, sia la persona che soffre che tu che cerchi di stare vicina, nei momenti di dolore valgono i valori su cui costruiamo quello che realizziamo e facciamo e ci vuole pazienza, ascolto, amore.

5 consigli per stare vicina ad un’amica che soffre

Vediamo insieme 5 consigli per stare vicina alla tua amica che sta soffrendo, cercando di evitare i classici errori da mancanza di empatia o voglia di fare troppo:

Osserva e fai piccoli gesti

Quando qualcuno sta male non ha bisogno di grandi dimostrazioni ma di piccoli gesti. Cerca di non perderti nei tuoi pensieri e regala un momento di sollievo attraverso piccole azioni che possono essere per esempio portare una tisana calda senza che se lo aspetti, sollevarla da qualche incarico o impegno, darle supporto nelle scelte, invitarla a mangiare insieme, cucinare insieme un dolce. Basta anche saper regalare un pochino di pacatezza, di rilassamento; basta anche poter fornire solamente un sorriso o mettere una mano sul petto per calmare e accogliere.

Incoraggia con delicatezza

Chiama quando senti che la tua amica non sta proprio bene, scuotila se serve ma sempre con cautela. Invitala a non soffocare il momento di dolore ma anzi a sfogarsi, buttare fuori le emozioni ed evita di dirle come fare a ogni costo. Incoraggia, ovvero invitala a riprendere il suo cuore in mano e farlo fiorire, ritemprarlo di bella energia. L’errore tipico? Sdrammatizzare forzatamente. Le battute e l’umorismo rendono tutto fluido e leggero ma attenzione a non esagerare; sdrammatizzare eccessivamente rischia di farvi comparire troppo leggere e superficiali. Ricorda che stare vicino alla tua amica significa scendere nella sua “botola nera” insieme, non darle due pacche sulle spalle; l’empatia sta nel mettersi totalmente nei panni dell’altro, non darle un piccolo inutile gesto di conforto, spesso peggiorativo. Stare vicino e mettersi nei panni sono due cose molto diverse.

Riportala sui suoi progetti

Magari la tua amica si sta indebolendo per una questione familiare, lavorativa, di studio, sentimentale, possono essere tanti i motivi validi. Altre volte non si tratta di una reazione scatenata da qualcosa di preciso, ma di un sentimento profondo di disagio verso un periodo specifico della vita, che magari si riempie di melanconia e nostalgia, senza un motivo rilevante. Tu cerca sempre, senza insistere, di riportarla ai suoi progetti, al suo successo, di distrarla da quello che gli altri si aspettano da lei, ma indirizzarla verso i suoi traguardi sinceri, quelli per cui vale la pena stringere i denti e tornare a farsi coraggio.

Ricordale quanto le vuoi bene

Spingi sulla sua autostima, sulla sua forza, sul suo coraggio. Falle proprio capire quanto importante sia la sua presenza per te. Non devi essere sempre e comunque presente fisicamente, basta anche un piccolo messaggio ogni tanto e un minimo impegno nel farla “sentire al caldo”. Cerca di essere sempre la persona su cui lei conta, da cui si sente accolta, senza esagerare. Non accanirti e non perdere di vista te stessa, rimani sul coordinamento della tua vita e dei tuoi giorni quotidiani. Crea dei ponti positivi che sono ricordi dei bei momenti passati insieme, ma con la dovuta empatia. Ricorda che starle vicino mentre lei sta male permette anche a te di capire quando le vuoi bene.

Fai domande in modo delicato

La cosa peggiore sta nell’adottare un tipo di atteggiamento che spinge a tutti i costi la tua amica a divertirsi e svagarsi. Non forzarla a vedere gente o stare in gruppo. Non avere l’arroganza di pensare che il branco sia sempre la soluzione. Domanda di cosa ha bisogno, cosa vuole, in cosa spera. Se la vedi isolata e incapace di muoversi in senso positivo, domanda, chiedi cosa le farebbe piacere. Capisci quando devi fare silenzio ma non avere troppi problemi a indagare in modo delicato su cosa la farebbe stare meglio. Chiedi e ascolta. Chiedere è anche un modo per stare più vicino.