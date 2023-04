Arriverà un giorno in cui cenando con la tua famiglia capirai di avere tutto

Fonte: iStock La felicità risiede nei momenti condivisi con la famiglia

La sogniamo, la immaginiamo e la inseguiamo per tutta la vita, salvo poi lasciarla andare proprio quando ci appartiene. Perché la felicità, lo sappiamo, si nasconde proprio dietro le piccole cose, quelle che trascuriamo per inseguire il successo, le ambizioni e la perfezione, quella che riconosciamo quando è ormai troppo tardi.

Perché ci hanno insegnato che per sopravvivere dobbiamo correre, dobbiamo farlo adattandoci ai ritmi frenetici che scandiscono la nostra quotidianità. Perché se non lo facciamo restiamo indietro, ma facendolo rischiamo sempre di perdere qualcosa.

Sì, quella corsa irrequieta contro il tempo è la metafora perfetta della nostra vita, una ricerca continua ed estenuante di qualcosa che sia sempre migliore di ciò che già abbiamo: il lavoro perfetto, la macchina grande, la casa dei sogni, il viaggio di lusso. Ma in questa pianificazione perpetua, a volte, ci si dimentica della cosa più preziosa che abbiamo: l’amore della famiglia e la presenza di questa nelle nostre vite.

La felicità è proprio sotto ai nostri occhi

Quando le giornate si muovono in una sola direzione, quella verso la ricerca della perfezione e di una situazione migliore per il futuro, ci si dimentica che il tempo scorre, a volte anche troppo velocemente. E quello che passa, e che sfugge dalle mani, nessuno ce lo ridarà indietro mai più.

Eppure il tempo è il tesoro più prezioso che la vita ci ha donato, che è nostro e di nessun altro. Quello che dovremmo trascorrere tra sogni e azioni, tra momenti vissuti e condivisi con le persone che fanno parte della nostra vita, e non solo tra programmi e impegni professionali e personali che ci tengono costantemente in bilico.

E sapete, non serve mettersi in movimento per compiere grandi azioni, perché a volte quell’istante perfetto che stiamo cercando risiede proprio nella semplicità, come quella che appartiene a una cena condivisa con la famiglia. Non quella fatta di soli legami di sangue e anagrafici, ma quella dove risiedono l’amore, la premura e la presenza che troppo spesso si perde tra il caos e il disordine dei giorni.

Arriverà prima o poi quel momento in cui basterà solo guardarci intorno per capire che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è proprio lì, attorno a un tavolo. È la presenza delle persone che ci sono, anche quando lo dimentichiamo, anche quando le distanze e il tempo sembrano indebolire i legami. È l’assenza che si fa assordante quando restiamo soli. È la felicità, quella vera e autentica, che non ha bisogno di ragionare per obiettivi e per schemi perché lei già esiste.

Un istante per capire che abbiamo tutto ciò che desideriamo

Non sempre abbiamo la capacità di comprendere che quello che stiamo cercando, in realtà, ci appartiene già. Trascorriamo giorni interi, mesi e forse anni inseguendo qualcosa che viene idealizzato, ma al contempo svuotato di ogni suo significato. E forse arriverà, prima di quanto immaginiamo, quel giorno in cui tutto sarà al suo posto, ma niente sarà come avevamo immaginato perché mancherà la cosa più importante: la presenza delle persone che amiamo.

È quello il momento in cui i ricordi restituiranno una verità che non siamo stati in grado di fare nostra prima. Basterà pensare alle cene condivise, ai brindisi e ai piatti da lavare, alle briciole sul pavimento e alle risate, quelle vere e spontanee, per capire che era proprio lì che si nascondeva l’essenza della felicità, tra la tavola imbandita e le ricette improvvisate.

Ma non è troppo tardi per cambiare la nostra percezione delle cose, per essere grati a tutto ciò che abbiamo. Possiamo farlo adesso, possiamo godere della semplicità di una cena in famiglia per riscoprire il significato più autentico della felicità.

Perché questi sono incontri che rappresentano una ricchezza insostituibile, fatta di amici, di figli e genitori, di nonni e zii lontani. Perché queste occasioni, sono speciali e uniche e nessuno potrà portarcele via, mai. Momenti che vanno vissuti e goduti in ogni loro instante, e che resteranno per sempre nel cuore e nei ricordi.