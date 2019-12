Quello che l’alcol mostra di un uomo. E forse, non vi piacerà

editato in: da

Il detto dice “in vino veritas” e sappiamo un po’ tutte che c’è un fondo di verità. Sotto l’effetto dell’alcol infatti vengono a mancare i freni inibitori e il vero carattere di una persona esce allo scoperto. Secondo la scienza, gli effetti dell’alcol sul cervello di un uomo possono celare grandi verità: mettono infatti a nudo le persone, che si rivelano per quello che sono, e purtroppo non sempre è piacevole.

Normalmente il nostro cervello ci aiuta a mantenere un comportamento equilibrato, mosso anche dai vincoli sociali e dal contesto che viviamo. La serotonina in particolare agisce in diverse situazioni portandoci sulla strada dell’atteggiamento più appropriato da tenere. Quando però si consumano alcolici, l’etanolo prende il sopravvento e “sconvolge” il lavoro fatto dall’ormone della felicità. In questi casi adrenalina e endorfine prendono il sopravvento e i risultati di solito sono due: aggressività o rilassamento.

Uno studio pubblicato di recente dal New York post ha messo in evidenza gli effetti dell’alcol sull’uomo ponendo un accento su quanto questi possano farci comprendere la vera essenza di una persona. Non è l’alcol infatti a cambiare carattere o personalità degli uomini. L’effetto alcolico mostra semplicemente quello che nella quotidianità si nasconde.

Non è un caso se molte donne vittime di violenza domestica siano state colpite proprio quanto gli uomini erano sotto effetto dell’alcol. Una sbronza può far emergere l’istinto animale che normalmente è nascosto.

Il vero problema come abbiamo visto non è l’alcol, che, senza dubbio, se assunto senza moderazione e attenzione, può comunque portare a dei danni fisici e celebrali. Il dato più preoccupante riguarda quello dell’aggressività degli uomini, che appunto si manifesta in modo veritiero proprio dopo aver bevuto bevande alcoliche.

L’invito è quindi quello di cercare di comprendere la propria personalità e lasciarsi aiutare se necessario. Perché gli uomini dovrebbero amare le donne e non distruggerle, mai.