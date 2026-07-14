Toby è il gatto con 28 dita che ha eguagliato il Guinness World Record. Scopri la sua storia, cos'è la polidattilia e perché è un caso rarissimo

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Non è soltanto un gatto fuori dal comune e con una rara caratteristica genetica: Toby è diventato una vera celebrità internazionale dopo aver eguagliato il Guinness World Record per il maggior numero di dita mai registrato in un felino, 28 a voler essere precisi. Il giovane felino tigrato, adottato nel Michigan, Stati Uniti, possiede infatti diversi artigli extra distribuiti sulle quattro zampe, ben 30. Si tratta di una caratteristica estremamente rara che lo ha reso protagonista delle cronache di tutto il mondo.

Il record non è nuovo: eguaglia quello stabilito nel 2002 da Jake, un esemplare canadese anch’esso affetto da polidattilia. Si tratta di una particolare anomalia genetica che porta ad avere dita soprannumerarie. Il protagonista di questa storia non ha quindi superato un primato storico, ma lo ha raggiunto, entrando comunque nell’albo dei Guinness come detentore dell’attuale record mondiale.

La storia di Toby, un esempio che va oltre i record

La storia del gatto Toby, però, va ben oltre i numeri e i primati. La sua esperienza di vita merita di essere raccontata al di là dei record che può aver raggiunto. Prima di diventare famoso, infatti, era un comune felino ospite di un rifugio. È stato adottato da Delaney Henderson, una giovane del Michigan già proprietaria di un altro gatto polidattilo. Quando ha visto l’annuncio dell’adozione, sapeva soltanto che il piccolo aveva qualche dito in più rispetto al normale. Solo in un secondo momento si è resa conto dell’eccezionalità della sua conformazione e ha deciso di avviare la procedura per il riconoscimento ufficiale del record.

Nonostante l’aspetto insolito, Toby gode di ottima salute. Le sue zampe presentano forme particolari: alcune ricordano piccoli guanti, altre assumono una forma simile a un cuore e un “pollice” si piega quasi come una mano umana. Sono così caratteristiche da aver conquistato il web e aver fatto il giro del mondo. L’unica vera difficoltà riguarda la cura delle unghie. Con 30 artigli da mantenere, il taglio periodico richiede non soltanto la canonica precisione, ma più tempo e pazienza rispetto a un esemplare comune. Anche perché questo felino (come tanti altri, la maggior parte) non sembra apprezzare particolarmente la manicure e la pedicure. Per il resto conduce una vita assolutamente normale: gioca, corre, salta e ama le coccole come qualsiasi altro gatto.