Pitbull, il rapper entra nel Guinness dei primati ed è tutto merito dei suoi fan “calvi”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Pitbull

Pitbull è abituato a riempire gli stadi, scalare le classifiche e far ballare il pubblico sulle note dei suoi successi. Stavolta, però, a portarlo ufficialmente nel Guinness dei primati non è stata una canzone, ma la creatività dei suoi fan (che non sono certo passati inosservati). Durante il concerto del 10 luglio al BST Hyde Park di Londra, infatti, più di 22mila persone hanno sfidato il caldo indossando una calotta in lattice per assomigliare al rapper, dando vita al più grande raduno al mondo di persone “calve“.

Pitbull entra nel Guinness grazie a 22mila “calvi”

Il colpo d’occhio era difficile da ignorare. Sotto il caldo londinese, 22.141 spettatori hanno scelto di presentarsi con il look più riconoscibile di Pitbull: testa rasata, occhiali da aviatore, camicia elegante e cravatta. Un travestimento nato per gioco che, nel giro di pochi anni, è diventato un vero e proprio rituale per chi assiste ai concerti dell’artista cubano-americano.

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A certificare il risultato è stato il Guinness World Records, che ha inviato sul posto il giudice ufficiale Will Munford. Il controllo non poteva di certo essere affidato a una semplice occhiata, le cose o si fanno seriamente o niente. Ecco allora che centinaia di volontari hanno verificato gli ingressi, mentre le immagini riprese dai droni sono state analizzate da decine di contatori.

Pitbull stesso ha dovuto rispettare le regole e poiché il primato riguardava chi indossava una calotta e non le persone naturalmente calve, persino il rapper ha messo una finta testa rasata sopra la propria. Una scena che ha del surreale, ma che denota quanto sia forte il legame con il suo pubblico.

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Ricevendo il certificato sul palco, l’artista si è detto incredulo: “Sono senza parole. Chi avrebbe mai immaginato che un cubano di prima generazione avrebbe battuto e creato un record?”. Poi ha rivolto il pensiero ai suoi fan, definendo una “benedizione” vedere tutti i suoi “baldies” riuniti a Londra.

Da una battuta sui social a un fenomeno mondiale

L’iniziativa non è partita dallo staff del cantante. Tutto è nato da un video pubblicato dal podcaster e commentatore Jack Remmington, che aveva scherzato sulla possibilità di riempire Hyde Park con migliaia di sosia di Pitbull. La proposta è diventata virale in pochissimo tempo, attirando l’attenzione della BBC, del Guinness World Records e infine dello stesso “Mr. Worldwide”, che ha accettato la sfida con il suo immancabile “Dale!”.

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In realtà, l’abitudine di copiare il suo stile esiste almeno dal 2021. All’inizio erano piccoli gruppi di spettatori, poi i video condivisi online hanno trasformato la trovata in un movimento internazionale. Pitbull ha accolto l’ironia con entusiasmo, ribattezzando i suoi sostenitori “baldies” e vendendo sul proprio sito calotte e kit ufficiali ispirati al suo guardaroba.

Prima dell’evento londinese, trovare una calotta era diventato quasi impossibile: diversi negozi di costumi avevano esaurito le scorte. E poco importa che le temperature sfiorassero i 30 gradi. Per una sera, il desiderio di sentirsi parte di una gigantesca festa collettiva ha avuto la meglio sulla comodità. Il risultato? Un concerto diventato un evento da record, migliaia di fan protagonisti di una trovata geniale e un’immagine destinata a restare nella memoria.