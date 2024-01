Come creare un gioco fai da te per il tuo gatto, in casa e con le tue mani

Giocare è importantissimo per i gatti di tutte le età, e in questo articolo scopriremo il perché, insieme ad alcune idee per costruire, con materiale di riciclo, dei semplici ma divertitissimi giochi per il tuo micio.

Il gioco è un’attività molto importante non solo per la vita di adulti e piccini, ma anche per quella degli animali. Spesso i nostri cuccioli trascorrono il loro tempo cercando di fare qualcosa che permetta loro di distrarsi e, al tempo stesso, apprendere qualche dettaglio in più su ciò che li circonda. Ecco perché il gioco non deve essere mai sottovalutato ma incoraggiato, a prescindere dall‘età dell’animale.

I gatti e i cani possono giocare davvero con qualunque cosa, motivo per cui non bisogna per forza impazzire cercando di proporre loro giochi costosi o troppo sofisticati. Molte volte i giochi che danno maggiori soddisfazione sono quelli creati dalle mani dei padroni, che conoscono i gusti del proprio animale e sanno come soddisfare le loro curiosità. Scopriamo quindi qualche idea per realizzare un gioco per gatto fai da te.

Perché il gioco è importante per un gatto?

Quando si adotta un gattino è bene sapere che bisognerà dargli tutte le attenzioni e l’affetto che lo supporteranno non soltanto nella prima fase della vita, ma anche durante l’età adulta. Un gatto che gioca non è solamente un gatto felice, ma anche un animale che cerca di esplorare ciò che lo circonda, imparando a conoscere la realtà con la quale dovrà convivere.

Proprio come succede per i bambini, i gatti iniziano a giocare quando sono molto piccoli, i primi giochi sono quelli che avvengono all’interno della cucciolata. Il gatto impara a cacciare grazie al gioco, diventa agile grazie al gioco e, soprattutto, porrà le basi per i comportamenti durante la fase adulta.

Il gioco riesce anche ad appagare il suo bisogno di socializzazione e gli permetterà di relazionarsi con successo non solo ad individui della sua specie, ma anche con creature diverse da lui. Il gioco è anche un ottimo modo per alleviare lo stress e un valido supporto che consente di migliorare l’agilità e rinforzare l’attività scheletrica e muscolare.

Nei gattini il gioco è importante in quanto permette loro di approfondire le doti naturali che possono essere allenate proprio tramite l’attività ludica. Basti pensare alle lotte che avvengono fra i gattini appena nati, i quali impareranno a stare in piedi e a muoversi relazionandosi con i loro fratelli. Anche il morso può essere un gioco per un cucciolo appena nato, in quanto questo non ha intenzione di ferire gli altri componenti della sua famiglia, ma riesce ad apprendere i vari insegnamenti tramite l’uso della bocca, proprio come accade per i neonati umani.

Un gatto adulto è solito giocare?

Purtroppo ancora oggi si pensa che il gioco faccia parte di una fase esclusivamente infantile: questo vuol dire che si pensa al gioco catalogando questa attività come se appartenesse solamente ai bambini o ai cuccioli. Ovviamente si tratta di una convinzione sbagliata: anche gli adulti hanno bisogno di sfogare le proprie energie e alleviare lo stress mettendo in atto delle attività ludiche che permettano loro di distrarsi.

Se nel contesto dei gatti il gioco infantile si focalizza per lo più sulle lotte fra pari, questo andrà ad evolversi quando il gatto crescerà. Con il passare dei mesi, infatti, gli interessi dell’animale si sposteranno su altre cose, come ad esempio la possibilità di seguire oggetti veloci, oppure lasciarsi incantare da luci che non è possibile osservare in natura. Basti pensare alle torce, alle palline che rotolano o ai classici gomitoli di lana che spesso vengono rappresentati proprio insieme ai gatti.

L’interesse per questi oggetti non scomparirà raggiunta l’età adulta, ma in moltissimi casi continuerà anche durante la fase della vecchiaia. Ovviamente i tempi di reazione e le conseguenze di tutti questi comportamenti andranno a cambiare con il passare degli anni, in quanto anche i riflessi del gatto peggioreranno. Questo non vuol dire che l’istinto del felino andrà a scemare. Il gioco è fondamentale anche per il gatto adulto, in quanto è proprio in questo modo che riesce ad alleviare lo stress e a trovare tutte le risposte utili per vivere al meglio la sua esistenza.

Quali elementi vengono a svilupparsi grazie al gioco?

Il gioco garantisce la salute del gatto in quanto gli permette di fare esercizio fisico e, al tempo stesso, di migliorare la salute e la tonicità dei muscoli. Grazie a questa attività il gatto non solo svilupperà la giusta agilità per spostarsi senza problemi, ma andrà a limitare le condizioni che rischiano di fargli accumulare del peso in eccesso. Questo è particolarmente utile in alcuni periodi dell’anno, come ad esempio l’inverno, quando fa più freddo e il gatto è meno propenso ad uscire. Lo stesso si verifica durante la gravidanza, quando l’accumulo di peso da parte della gatta è fisiologico.

Il gioco è molto utile anche per la nascita di alcuni legami all’interno del branco, infatti, sono presenti delle gerarchie da rispettare: il gioco può aiutare a definire meglio i ruoli di ogni componente. È però cruciale anche nel legame che si viene a creare fra cucciolo e padrone, i gatti sanno bene con chi relazionarsi e avere la possibilità di giocare con il proprio umano, non farà altro che rinforzare la relazione fra i due, rendendo l’uno fondamentale per l’altro.

Quali sono i migliori giochi per gatti?

Trovare un giocattolo che sappia appagare i bisogni del tuo gatto non è per niente difficile.

I più richiesti sono quelli che permettono al gatto di muoversi e affinare i suoi sensi, fra questi: le palline rimbalzanti, topini di gomma ma anche delle semplici racchette alle cui estremità vengono appese delle piume. Così facendo il gatto verrà attirato dalle forme bizzarre dei vari oggetti e dai loro movimenti, e farà di tutto per accaparrarsele.

Molto gettonati anche i laser, ovvero dei piccoli strumenti elettronici in grado di riprodurre delle luci dai colori intensi alle quali i gatti non possono proprio resistere. Basta però anche un semplice gomitolo di lana per incuriosire il gatto e far sì che questo trascorra delle ore all’insegna del divertimento e del relax.

Per tutti i padroni che, invece, vogliono intrattenere i gatti in maniera più continuativa, esistono dei giocattoli che possono essere collegati al cibo. Si tratta di semplici attività che metteranno alla prova l’istinto di cacciatore del gatto, andando a nascondere sotto dei bicchieri o a dei piccoli marchingegni del cibo. In questo modo il felino sarà portato a ricercare il cibo, affinando l’ingegno e cercando di sviluppare al massimo i suoi sensi di predatore.

Un gatto, però, può essere intrattenuto anche con metodi molto più semplici, come ad esempio l’utilizzo di una scatola di cartone oppure di una semplice cordicina da sventolare al suo passaggio. Basta davvero poco per stimolare la sua curiosità, in quanto quello che conta davvero è rafforzare il legame che si andrà a creare fra il gatto e chi si mette a sua completa disposizione.

I migliori giochi fai da te da proporre al tuo gatto

Se il mercato dei giochi per animali è vario e in costante espansione, anche il costo di questi può essere non del tutto indifferente per le tasche di molte di noi. Come detto nelle righe precedenti però, basta davvero poco per attirare l’attenzione di un gatto ed è per questo che si può procedere alla realizzazione di semplici giochi fai da te. Per crearli basterà servirsi di oggetti che non vengono più utilizzati e che possono essere ricercati all’interno delle nostre case.

Per facilitare l’attività fisica e spronare il nostro gatto ad essere più attivo, è possibile servirsi di alcune mensole e disporle ad altezze diversa. Grazie ad una bacchettina o a qualunque altro giocattolo, sarà poi più facile incentivare il movimento del gatto. Basterà infatti riporre la bacchetta sulle varie mensole e spostarla non appena il felino vi salta sopra.

Anche il gioco del serpentello è davvero molto utile ed economico. Basterà cercare alcuni piccoli tubi di cartone, infilarli in un pezzo di stoffa e poi richiuderli all’interno della stessa con della colla a caldo. Se tra i tubi di cartone si andrà poi a collocare un campanello od un oggetto rumoroso tanto meglio, in quanto il gatto sarà riportato a cercare proprio questo poiché incuriosito dal suono. L’intrattenimento per il felino è assicurato!

Le palline di stagnola e i tappi di sughero possono essere impiegati per realizzare dei piccoli topolini. Ovviamente questi non avranno le stesse funzionalità dei topi meccanici che è possibile acquistare in commercio ma, grazie ad un cordino, potranno spostarsi liberamente per tutta casa, magari dietro l’aiuto del padrone. Il gatto di casa avrà così la possibilità di divertirsi, trascorrendo dei felici momenti all’insegna dello svago e dell’allegria.