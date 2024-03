Dal Rio delle Amazzoni al tuo acquario: alla scoperta del Pesce neon

Amante sin da bambina degli animali, a 16 anni decide di diventare veterinaria. Si trasferisce in Spagna a studiare, prima a Lugo poi a Madrid, specializzandosi in medicina felina. Per DiLei scrive nella sezione Pets.

Chiunque si sia appassionato al mondo dell’acquaristica conosce il Pesce neon che, grazie ai suoi fantastici colori, non può passare inosservato. Non tutti sanno però, che questa caratteristica ha un’importanza a dir poco vitale per il piccolo.

In questo articolo, esploreremo il mondo dei Pesci neon, le loro caratteristiche più curiose e scopriremo come ospitarlo nell’acquario di casa, garantendogli benessere e longevità.

Storia e origini del Pesce neon

I Pesci neon sono originari del Sud America e vivono nelle acque del Rio delle Amazzoni, nuotando attraverso zone di acqua scura, ricche di vegetazione e radici intricate.

Descritto scientificamente per la prima volta nel 1936 da George S. Myers, il Pesce neon ha suscitato da subito l’interesse degli appassionati. Il suo nome scientifico, Paracheirodon innesi, è un omaggio al contributo fondamentale di William T. Innes, una figura di spicco nell’ambito dell’acquariologia del XX secolo. Innes ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo e nella diffusione degli acquari domestici, e dedicare il nome scientifico di questo pesciolino a lui ne è il giusto riconoscimento.

Al giorno d’oggi, la presenza del Pesce neon negli acquari è diventata un simbolo di vivacità e bellezza. La sua natura pacifica e la capacità di adattarsi senza sforzo agli ambienti condivisi, infatti, lo rendono un compagno ideale per una vasta gamma di pesci.

Nel corso degli anni, gli allevatori hanno lavorato alla selezione di varianti di colore, ampliando così le opzioni disponibili per gli appassionati che desiderano aggiungere un tocco di vivacità alle loro vasche.

Caratteristiche distintive dei Pesci neon

Con una lunghezza che oscilla tra i 2 e i 4 centimetri, il Neon si fa notare per la sua dimensione compatta e per la speciale livrea: i suoi colori brillanti, caratterizzati da una striscia blu elettrico che percorre il corpo e da tonalità rosate e argentate, rendono questo pesciolino un vero gioiello.

Le femmine sono generalmente più grandi dei maschi e tendono ad avere anche una pancia molto più pronunciata. Le variazioni di colore sono sostanzialmente inesistenti tra i sessi, a parte una maggiore curvatura della striscia blu delle femmine.

Come abbiamo appena visto, l’ambiente naturale è prevalentemente costituito dalle acque profonde dei mari sudamericani. In queste regioni, anche il fondale assume tonalità molto scure.

Si potrebbe pensare che per un predatore catturare una preda così colorata sia un compito facile, eppure la natura riserva sempre sorprese: i colori brillanti del Pesce neon, insoliti nelle acque scure, riescono a confondere i pesci più grandi. Quando è isolato, il piccolo pesciolino si trova in una posizione di svantaggio contro gli aggressori; al contrario, quando è in branco, i riflessi abbaglianti scoraggiano i potenziali attacchi.

Per i Neon, restare nel gruppo è molto semplice, proprio grazie alla loro luminosità, che facilita l’identificazione reciproca.

Carismatico e curioso: il carattere del Pesce neon

I Pesci neon incarnano un carisma unico che li rende immancabili all’interno degli acquari casalinghi. La loro natura gregaria emerge quando sono ospitati in grandi gruppi, creando uno spettacolo caleidoscopico mentre nuotano vicini.

La vivacità di questi pesci si traduce in un comportamento giocoso e socievole con i propri simili: amano esplorare con entusiasmo l’ambiente circostante e dimostrano una curiosità contagiosa. La loro adattabilità li rende ideali per convivere con un’ampia varietà di pesci piccoli, contribuendo a creare una comunità equilibrata e armoniosa.

Cure e problemi frequenti

Per garantire a questi colorati pesciolini una salute ottimale, è fondamentale gestire attentamente l’acquario e comprendere le possibili patologie. Vediamole insieme.

Stress ambientale

I cambiamenti improvvisi nelle condizioni dell’acquario, come fluttuazioni di temperatura o variazioni nella qualità dell’acqua, possono provocare grande disagio. Sintomi quali una colorazione sbiadita e comportamenti insoliti richiedono un intervento immediato, perché potrebbero essere la spia di problemi da trattare tempestivamente.

Malattie parassitarie

L’introduzione di parassiti nell’acquario può causare la perdita di appetito e movimenti singolari durante la nuotata. La quarantena dei nuovi pesci prima dell’introduzione nell’acquario principale può prevenire questa evenienza. Per il corretto trattamento dei parassiti, è bene rivolgersi a un veterinario specializzato.

Malattie di origine batterica

La presenza di batteri nell’acqua può provocare malessere e letargia nei Pesci neon. Il trattamento con antibiotici specifici è cruciale per contrastare qualunque infezione.

Malattia dei puntini bianchi – Ich

La presenza di protozoi parassitari nell’acqua possono causare la comparsa di piccoli puntini bianchi sulla pelle e sulle pinne dei Pesci neon. Aumentare la temperatura dell’acqua e utilizzare farmaci anti-Ich è il metodo più indicato dai veterinari per un trattamento efficace.

Problemi legati alla qualità dell’acqua

Acqua sporca o squilibrata nei parametri può portare a una diminuzione dell’attività dei pesci, alla perdita di colore e a una respirazione poco regolare. Monitorare quotidianamente i livelli di ammoniaca, nitriti e nitrati, oltre a effettuare cambi parziali dell’acqua per non creare sbalzi repentini di temperatura, è cruciale per prevenire tali problematiche.

Nutrizione inadeguata

Un’alimentazione non bilanciata può causare perdita di colore e altri sintomi di malessere nei Pesci neon. Garantire un’alimentazione bilanciata e varia, come vedremo nel prossimo paragrafo, è essenziale per prevenire carenze nutrizionali.

Fegato grasso

Una dieta sbilanciata o eccessiva può portare a questa patologia, che si manifesta con la presenza di addome rigonfio e un’evidente difficoltà a nuotare. Ridurre la quantità di cibo e migliorare la dieta sono misure cruciali per il trattamento.

Linee guida per un’alimentazione adeguata

I Pesci neon necessitano di una dieta diversificata per essere in salute. Puoi offrire loro una varietà di mangimi vivi, congelati e secchi, replicando così il loro habitat naturale. Ecco alcuni consigli su cosa includere nella loro alimentazione.

Cibo vivo

Artropodi come dafnie, artemie e larve di zanzara sono essenziali nella dieta dei Pesci neon. Questi alimenti vivi replicano l’offerta che trovano in natura, essenziale per ricavare nutrienti fondamentali.

Cibo secco

Granuli o scaglie specifiche per pesci tropicali costituiscono un elemento fondamentale della dieta dei Pesci neon. Assicurati di optare per cibi di alta qualità, formulati appositamente per le loro esigenze nutrizionali.

Cibo congelato

Dafnie congelate o artemie offrono una varietà di nutrienti e mantengono la freschezza anche dopo il congelamento, per questo tale opzione risulta eccellente per arricchire la dieta dei Pesci neon.

Alimenti liofilizzati

Si tratta di una buona fonte di proteine; tuttavia, è consigliabile utilizzarli con moderazione per evitare problemi digestivi.

Offrire una gamma diversificata di alimenti contribuirà a mantenere la salute e la colorazione distintiva dei Pesci neon. Inoltre, suddividere il pasto in piccole porzioni durante il giorno favorirà un’assimilazione ottimale e ridurrà gli sprechi, garantendo che ciascun pesciolino abbia l’opportunità di nutrirsi adeguatamente.

Come ospitare un Pesce neon nel tuo acquario

Un acquario adatto al Pesce neon deve avere una capacità di almeno 60 litri. La temperatura ideale dell’acqua va dai 20 ai 25°C, la stessa delle sue zone d’origine. Con un pH tra 5 e 7 e una durezza dell’acqua non superiore a 10°dH il Neon si sentirà perfettamente a suo agio nel tuo acquario.

Ricorda di arricchire l’habitat di vegetazione, lasciando spazio sufficiente ai pesci per nuotare liberamente e di dotarlo di un fondale scuro. Tra le piante ideali da inserire vi sono quelle con foglie molto fini e quelle galleggianti, utili per creare zone d’ombra.

Curiosità su questi coloratissimi pesci

I Pesci neon, oltre a essere apprezzati per la vivace colorazione, sono anche noti per la loro longevità, quando mantenuti in condizioni ottimali. La loro aspettativa di vita può variare da 5 a 10 anni, ma tutti i fattori che abbiamo appena analizzato possono influenzare ampiamente tale durata.

Il costo medio si aggira intorno ai 10 euro, per singolo pesce. Tuttavia, il consiglio comune tra gli appassionati di acquari è quello di acquistarli in gruppo, preferibilmente in numeri superiori a 6-8 esemplari. Questo approccio non solo contribuisce a creare un ambiente più naturale, replicando il comportamento di nuoto in branco, ma aiuta anche a ridurre il potenziale stress individuale.

Investire in un gruppo più ampio, in sostanza, non solo migliora il benessere e l’adattamento dei Pesci neon, ma crea anche uno spettacolo cromatico più vivace nell’acquario di casa, rendendo l’effetto complessivo di grande appeal.

In definitiva, oltre a rappresentare un’icona per la loro bellezza estetica e il loro carattere del tutto speciale, i Pesci neon offrono agli appassionati un’esperienza visiva unica, arricchendo l’ambiente con la loro vibrante vitalità e i loro sinergici comportamenti del tutto speciali, specialmente quando si trovano in branco.