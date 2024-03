Il burbero Ancistrus: alla scoperta del pesce pulitore

Medico veterinario specializzato in sanità animale con master in sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti. La sua missione è proteggere la salute e il benessere degli animali. Per DiLei scrive approfondimenti e articoli informativi per la sezione Pets.

L’Ancistrus, appartenente alla famiglia dei Loricariidae, è decisamente diffuso nell’ambito dell’acquariofilia domestica. Conosciuto generalmente come “Pulitore” è una presenza piuttosto comune nei negozi di animali.

Se stai valutando l’adozione di un Ancistrus, devi sapere che la diffusa convinzione che sia predisposto a mantenere pulito l’acquario è spesso infondata. Pur essendo principalmente erbivoro e apprezzando alcune alghe, infatti, questo esemplare ha bisogno di una dieta equilibrata e di cure adeguate, proprio come qualsiasi altro pesce.

Scopriamo insieme le abitudini e le esigenze di questo simpatico pesciolino d’acqua dolce!

Storia e origini del pesce Ancistrus

L’Ancistrus, noto anche come pesce gatto Plecostomus, trova le proprie origini in Sud America, nel bacino amazzonico. La sua storia, infatti, è strettamente legata all’ambiente fluviale e lacustre di questa regione.

Evolvendosi da un antenato comune all’interno della famiglia dei Loricariidae, l’Ancistrus ha attraversato varie epoche geologiche, portando alla nascita di tantissime varietà distinte. La diversificazione del genere ha prodotto esemplari adatti a un’ampia gamma di habitat e condizioni ambientali, caratterizzati da differenze nella forma del corpo e nella colorazione. Prediligendo acque calme e limpide con fondali rocciosi o sabbiosi, l’Ancistrus può svolgere un ruolo cruciale nell’ecosistema acquatico, nutrendosi abbondantemente di alghe e detriti, nonostante questo rappresenti un’abitudine più che un vero stile alimentare.

Sebbene le sue origini siano sudamericane, l’Ancistrus è stato introdotto con successo in altri continenti come l’Europa e l’Asia, spinto soprattutto dall’acquariofilia. La sua adattabilità e la capacità di riprodursi in cattività hanno favorito una diffusione a dir poco impressionante.

Caratteristiche distintive

L’Ancistrus si distingue per il suo corpo compresso sull’addome, caratterizzato da una colorazione bruna con frequenti macchie o strisce più chiare. Dotato di una bocca a ventosa rivolta verso il basso, utilizza questa caratteristica per razzolare il fondo dell’acquario e per attaccarsi agli arredi ornamentali della vasca.

In questa specie, il dimorfismo sessuale è evidente: i maschi presentano lunghe setole sulla testa, al contrario delle femmine. Tale differenza è visibile già a partire dai 6-8 mesi di vita.

Nei maschi, inoltre, spuntano sul muso delle escrescenze carnose simili a baffi, che con il tempo possono ramificarsi e hanno la funzione di stimolare la deposizione delle uova da parte della femmina.

Gli Ancistrus si riproducono facilmente in acquari comunitari con una temperatura non inferiore ai 26°C e sono noti per formare coppie fedeli nel tempo. La femmina depone le uova, incollandole alle pareti di una grotta buia, dove vengono poi fecondate dal maschio. Quest’ultimo si occupa di proteggere gli avannotti dopo la schiusa, fungendo da punto di riferimento per circa una settimana.

Il carattere dell’Ancistrus, poco socievole ma pacifico

L’Ancistrus è un animale dal carattere burbero ma pacifico, che tende a vivere una vita solitaria anche in natura. Nonostante possieda la reputazione di “pulitore” degli acquari, grazie alla sua abitudine di attaccarsi ai vetri e agli oggetti per raschiare via le alghe, è importante comprendere che ciò non lo esime dall’avere esigenze specifiche, che devono essere prontamente soddisfatte per garantirne il benessere a lungo termine: ignorarle potrebbe portare a seri problemi di salute e a un comportamento più aggressivo.

Sebbene possa sembrare un compagno ideale per la convivenza con altre specie presenti negli acquari domestici, l’Ancistrus manifesta spesso un atteggiamento poco socievole e, in certi casi, anche aggressivo. Può arrivare al punto di combattere fino alla morte, utilizzando le sue spine retrattili come armi durante le lotte territoriali.

Cure e problemi frequenti

Gli Ancistrus sono generalmente pesci robusti e sani; tuttavia, possono essere soggetti a malattie e problemi che richiedono attenzione e cure adeguate. Vediamo insieme alcune delle patologie più comuni che possono colpire questi esemplari.

Ichthyophthirius multifiliis

Nota anche come “Ich” o “malattia dei puntini bianchi”, è causata da un parassita protozoo e si manifesta attraverso la comparsa di piccole macchie chiare sul corpo del pesce, sulle pinne e sulle branchie. I sintomi includono anche la tendenza a sfregarsi contro gli oggetti presenti nella vasca e una respirazione affannosa.

Micosi

La “malattia del velluto”, così chiamata per via della caratteristica patina vellutata che compare sul corpo del pesce, è provocata da un altro parassita protozoo e si manifesta con sintomi simili a quelli appena descritti.

Putrefazione delle pinne

Si tratta di un’eventualità causata da un’infezione batterica che può portare problemi cutanei alle pinne e comportamenti anomali durante le nuotate.

Isolare il pesce malato, migliorare la qualità dell’acqua, somministrare trattamenti antimicrobici e una dieta equilibrata sono cruciali per il recupero. Monitorare attentamente il pesce durante la cura è essenziale per prevenire complicazioni gravi. Consultare un veterinario esperto per una diagnosi e per ricevere indicazioni sul trattamento adeguato è doveroso anche in questo caso.

Se si sospetta che un Ancistrus sia malato, è fondamentale isolare il pesce in un acquario di quarantena e trattarlo con farmaci appropriati, prescritti da un veterinario specializzato. Ricorda che è bene mantenere pulite e ben curate le vasche, per prevenire la diffusione delle malattie.

Ecco alcuni suggerimenti pratici per garantire una salute ottimale ai tuoi Ancistrus:

mantieni elevata la qualità dell’acqua, controllando regolarmente i livelli di ammoniaca, nitriti e nitrati;

effettua cambi regolari per rimuovere le tossine e mantenere l’acqua fresca;

nutri i pesci proponendo una dieta sana e varia, per sostenere il loro sistema immunitario;

fornisci abbondanti nascondigli per ridurre lo stress e renderli meno suscettibili alle malattie;

monitora attentamente tutti gli esemplari per individuare tempestivamente eventuali segnali patologici e intervenire prontamente se necessario.

Seguendo questi consigli, potrai contribuire a mantenere i tuoi Ancistrus sani e felici nell’acquario casalingo per molti anni a venire.

L’alimentazione ideale per l’Ancistrus

Gli Ancistrus, essendo onnivori con una predilezione per i vegetali, necessitano di un’alimentazione bilanciata, che si depositi sul fondale dell’acquario per garantire un adeguato nutrimento. È consigliabile somministrare pastiglie specifiche per pesci da fondo contenenti nutrienti sia di origine animale che vegetale. Inoltre, è opportuno integrare questa dieta con alimenti naturali come foglie di insalata o rondelle di zucchina bollite, un paio di volte alla settimana, evitando eccessi di quantità.

Considerando che gli Ancistrus sono attivi durante la notte, è meglio somministrare il cibo dopo lo spegnimento delle luci per rispettare le loro abitudini naturali. Tuttavia, non è problematico offrire loro cibo anche durante il giorno, solitamente lo accettano senza grandi problemi.

Mantenendo una dieta equilibrata e rispettando le abitudini alimentari naturali degli Ancistrus, è possibile assicurare la salute e la vitalità dei tuoi pesci nel piccolo ecosistema domestico.

Come accogliere un Ancistrus nel tuo acquario

Come abbiamo visto sopra, l’Ancistrus è un pesce burbero e poco socievole, che predilige una vita solitaria anche in natura. Vivere da solo in acquario, infatti, non è fonte di stress per lui; tuttavia, la presenza di un compagno del sesso opposto potrebbe essere gradita.

Nello specifico, essendo solitari e spiccatamente territoriali, gli Ancistrus possono convivere tranquillamente quando sono giovani, ma tendono a diventare insofferenti verso i conspecifici una volta raggiunta la maturità sessuale, rischiando di dare vita ad aspre liti e conflitti.

Pertanto, è consigliabile mantenere non più di una coppia, composta da un maschio e una femmina, in un acquario di almeno 60-70 litri. In alternativa, è possibile allevare un gruppetto di 5 o 6 giovani esemplari per selezionare in seguito una coppia, cedendo gli altri. Questo permette di scegliere i soggetti che vanno maggiormente d’accordo.

In sostanza, è essenziale allevare questo esemplare in un acquario della giusta ampiezza, con pochi altri pesci e caratteristiche ambientali adatte alle sue esigenze. Assicurarsi di fornire agli Ancistrus un ambiente ben allestito, con nascondigli e spazi adeguati al loro benessere è di vitale importanza. Rispettare queste condizioni renderà l’habitat più favorevole per l’accoglienza e la prosperità del tuo nuovo amico nell’acquario domestico.

Curiosità su questi pesci pulitori

Gli Ancistrus possiedono un’aspettativa di vita che si aggira intorno ai 10 anni in cattività, ma possono aspirare a vivere anche più a lungo se curati adeguatamente. Il prezzo medio per un esemplare si aggira intorno agli 8 euro.

Sono dotati di una vista sorprendente: a differenza della maggior parte dei pesci, infatti, possono adattare le dimensioni delle loro pupille in base alla luminosità ambientale. Possiedono, inoltre, un lembo estensibile simile a un paraocchi che protegge la vista dall’eccessiva illuminazione, conferendo loro un’ottima capacità visiva sia di giorno che di notte.

In definitiva, l’Ancistrus si rivela un ospite immancabile negli acquari domestici. Sebbene sia comunemente conosciuto come “pulitore” grazie alla sua abitudine di attaccarsi ai vetri e agli oggetti, è fondamentale comprendere le sue esigenze specifiche per garantirgli benessere a lungo termine: con una corretta alimentazione, cure adeguate e un ambiente ben allestito, l’Ancistrus può vivere felice e prosperare nel tuo acquario domestico per molti anni, portando un tocco di vivacità e fascino alla tua esperienza di acquariofilo.