Gli acquari per tartarughe sono un accessorio indispensabile quando si decide di avere in casa una testuggine d’acqua o di terra perché ricreano il loro habitat naturale

Ogni animale domestico ha bisogno di vivere in un ambiente ideale per le sue caratteristiche e se avete deciso di adottare una tartaruga d’acqua o di terra, la prima cosa da acquistare è un acquario. Quella che possiamo definire la “casa in miniatura” ha alcune caratteristiche indispensabili che le permettono di ricreare un habitat naturale anche se l’animale vive in casa con noi.

Gli acquari per tartarughe, quindi non sono altro che delle vasche con una parte dove c’è l’acqua e una parte rialzata indispensabile per le tartarughe d’acqua che hanno bisogno di uno spazio “all’asciutto”. Proprio per queste sue peculiarità spesso si parla di acquaterrario perché è una via di mezzo tra un vero e proprio acquario e un terrario. A prescindere da come li chiamate, trovare gli acquari per tartarughe è davvero semplicissimo perché online c’è una vasta gamma di soluzioni non solo per le tartarughe d’acqua, ma anche per quelle da terra. Piccoli e poco ingombranti sono dotati di accessori che permettono di ricreare l’habitat perfetto per questa specie.

L’acquario per tartarughe resistente

Quando si tratta di accessori per gli animali, i materiali fanno la differenza e l’acquario per tartarughe realizzato in PVC oltre a essere molto più resistente agli urti rispetto al vetro, crea un ambiente sicuro e privo di batteri. A renderlo adatto ai vari esemplari è il drenaggio inferiore che rende il momento della pulizia facile e veloce. La vostra tartaruga non vedrà l’ora di “scorrazzare” all’interno della vasca grazie alla presenza di una piattaforma antiscivolo che le permette di arrampicarsi senza problemi e di riposare.

Acquario tartarughe Kakooti L’acquario per tartarughe ha una piattaforma antiscivolo

L’acquario con scivolo per far divertire le tartarughe

Come tutti gli animali anche le tartarughe amano giocare e per farle divertire online esistono tantissimi acquari con accessori extra. Tra questi c’è la vaschetta con scivolo e non solo, per ricreare l’habitat tropicale, poi, sono incluse piccole palme. Perfetto da tenere in casa o da portare in viaggio, l’acquario è dotato di un coperchio con una grata in metallo che consente il circolo dell’aria e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell’acqua nel caso in cui lo spostiate.

Pet's Market acquario tartarughe La vaschetta è arricchita con uno scivolo

Confort e divertimento per le tartarughe… e non solo

Gli acquari per tartarughe devono essere in grado di ricreare l’habitat della testuggine e questa vaschetta ha al suo interno tutto quello che serve alla tartaruga e non solo perché è pensata anche per altre specie, come i pesci. Nonostante le dimensioni ridotte, l’acquario ha gli spazi ben distribuiti: nella parte con l’acqua il fondo è arricchito da sassolini e per ottenere la giusta temperatura c’è una comoda lampada. Nella parte fuori terra, invece la tartaruga può divertirsi a scendere e salire grazie a una scaletta antiscivolo arricchita da piccoli alberi così da simulare l’habitat naturale.

Acquario per tartarughe L’acquario è dotato di una lampada per creare il giusto habitat

Acquario per tartaruga con isoletta

In un acquario per tartarughe d’acqua che si rispetti ci deve essere una parte esterna. Tra i modelli più apprezzati online c’è quello di Ciano che riesce a creare un ambiente dotato di tutti i confort anche in pochi centimetri. La vaschetta rivestita con sassolini e piantine, è completata da un’isola fuori terra su cui la tartaruga può riposarsi senza correre alcun rischio perché rivestita di materiale antiscivolo.

Acquario per tartarughe Ciano L’acquario ha un’isoletta fuori dall’acqua Offerta

La vaschetta per tartarughe da terra

Se avete deciso di adottare una tartaruga da terra, anche per lei c’è bisogno di un ambiente in cui potersi muovere comodamente. Il terrario pensato non solo per le tartarughe, ma anche per camaleonti e gechi ha una griglia superiore in metallo che assicura una ventilazione ottimale. Inoltre a completare la vaschetta ci pensano due portalampade da azionare in base alle esigenze.

Acquario per tartarughe PawHut Il terrario è perfetto per le tartarughe da terra

