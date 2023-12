I nomi e le storie delle donne vittime di femminicidio nel 2023. Volti che non dimenticheremo

Il termine femminicidio è stato inserito nella lista delle parole dell’anno. Dodici mesi in cui il tema della violenza di genere ha tristemente dominato la cronaca nazionale. Stando ai dati diffusi dal ministero dell’Interno, nel 2023 sono state ben 118 le donne uccise in Italia, 96 di loro sono state uccise in ambito familiare o affettivo.

È triste ricordare i loro nomi, i volti e le storie che hanno portato alla morte. Doloroso ma doveroso, affinché le loro morti non vadano sprecate ma restino a ricordarci che qualcosa non va e che molto ancora dev’essere fatto, perché la lista si fermi qui.

Giulia Cecchettin

Il caso che più di ogni altro ha fatto parlare, grazie alla forza delle parole di denuncia della sorella Elena, è stata l’uccisione della 22enne Giulia Cecchettin, assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta, uomo geloso e possessivo, incapace di accettare la fine della relazione. L’omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso le coscienze degli italiani, provocando una valanga di manifestazioni e movimento a sostegno dei diritti delle donne.

Sofia Castelli

Studentessa appena ventenne era anche Sofia Castelli, allieva di Sociologia all’università Bocconi di Milano. È stata uccisa a Cologno Monzese, con diverse coltellate alla gola dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui, di 23 anni. Castelli aveva chiuso la storia pochi giorni prima di essere assassinata.

Giulia Tramontano

Giulia Tramontano aveva 29 anni ed era incinta di sette mesi quando fu uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. Erano mesi che Impagnatiello, barman milanese di 30 anni, provava ad avvelenare Tramontano e il suo bambino: i due erano un intralcio alla suo nuova e libertina vita sentimentale.

Marisa Leo

A nulla è valsa la denuncia per stalking, il 6 settembre la 39enne Marisa Leo è stata uccisa da tre colpi di fucile dall’ex compagno Angelo Reina. Il 42enne, che Leo aveva segnalato alle autorità già da tre anni, ha convocato la donna per un incontro di chiarimento nell’azienda agricola di famiglia. Programmava l’omicidio dell’ex compagna da lungo tempo.

Vanessa Ballan

Inutile anche la denuncia per stalking mossa da Vanessa Ballan, 26 anni contro l’ex amante Bujar Fandaj. Incapace di accettare la fine della loro relazione, l’uomo ha ucciso Ballan a coltellate di fronte alla sua porta di casa il 19 dicembre 2023. Il corpo è stato ritrovato dal marito della donna.

Anna Elisa Fontana

Lei aveva salutato un conoscente e per il compagno era troppo. Questa la ragione che si cela dietro l’omicidio di Anna Elisa Fontana, 48 anni, uccisa dal compagno Onofrio Bronzolino, che le ha dato fuoco con una tanica di benzina. Fontana dopo l’aggressione ha avuto la lucidità di mettersi sotto la doccia e chiamare i soccorsi, ma le sue condizioni erano disperate.

Martina Scialdone

Si è consumato per strada, di fronte un affollato ristorante romano, l’omicidio di Martina Scialdone, avvocatessa 34enne. A sparare il colpo di pistola è stato l’ex fidanzato Costantino Bonaiuti, ingegnere di 61 anni.

Giulia Donato

Aveva appena 23 anni quando, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2023, Giulia Donato è stata uccisa con un colpo di pistola dal fidanzato Andrea Incorvaia che, guardia giurata, deteneva l’arma legalmente. Le amiche hanno in seguito spiegato agli inquirenti che l’uomo era possessivo e violento e aveva tentato di isolare la compagna da amici e familiari.