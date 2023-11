Esplode il caso su Cesara Buonamici. La giornalista, e opinionista del Grande Fratello, ha voluto dire la sua sul discorso della sorella di Giulia Cecchettin – assassinata dal suo ex Filippo Turetta a soli 22 anni – pronunciato durante la puntata di Dritto e Rovescio di domenica 19 novembre. Secondo lei, le parole di Elena sarebbero apparse forzate, a differenza invece dei moltissimi che hanno apprezzato la sua lucidità in un momento difficilissimo e all’indomani dal ritrovamento del corpo senza vita di sua sorella, lasciato alla fine di un dirupo e intercettato dal fiuto eccezionale del cane Jageer.

Le parole di Cesara Buonamici

Il discorso di Elena Cecchettin è stato ripreso su più fronti. E, chiaramente, se ne è parlato anche durante la puntata di Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, che è stata dedicata in larga parte al femminicidio di Giulia. A colpire sono state le parole di Cesara Buonamici, che ha espresso un parere controcorrente in merito a quanto dichiarato dalla sorella della giovane vittima.

“Quello che dice la sorella francamente anche io non lo seguo – ha dichiarato Buonamici – il discorso di Elena Cecchettin sembra un po’ forzato, ci vedo una specie di volontà politica. Qui c’è una cosa da tenere presente, cioè che chi compie questi delitti, al di là del discorso del patriarcato, si sente offeso nell’onore, non accetta di essere lasciato e non accetta che la ragazza sia migliore di te. Non è un problema la pena, rischiano la morte, l’ergastolo, non gliene importa nulla”.

Esternazioni, le sue, che hanno generato lo sdegno di alcuni dei presenti in studio e in particolare di Alessandro Cecchi Paone, che ha richiesto a gran voce di non giudicare Elena Cecchettin dopo la morte della sorella, avvenuta in circostanze tragiche e per mano della persona che diceva di amarla.

Le reazioni della Rete e le dichiarazioni di Stefano Valdegamberi

Sono stati in molti a criticare la reazione di Cesara Buonamici, che avrebbe letto un piano politico dietro le parole disperate di una ragazza che ha appena perso la sorella. Intanto, è stato lanciato l’hashtag #elena in segno di supporto per la sua battaglia contro la violenza sulle donne. In questi giorni, Elena Cecchettin ha però richiesto silenzio e si è chiusa nel suo dolore insieme alla famiglia che ha sempre mostrato una grandissima dignità.

La giornalista del Tg5, appena nominata direttrice ad personam per i prossimi mesi, non è l’unica a pensarla diversamente sulle parole di Elena. A esprimersi nel merito è stato anche il consigliere veneto Stefano Valdegamberi: “Ho ascoltato a Dritto e Rovescio le dichiarazioni della sorella di Giulia. Posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza ed apatia di fronte a una tragedia così grande ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i Magistrati valutino attentamente. Non condivido affatto la dichiarazione che ha fatto. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita. E poi quella felpa con certi simboli satanici aiuta a capire molto… Spero che le indagini facciano chiarezza”. Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, è stato fermato in Germania ed è accusato di omicidio volontario. Il 22enne ha accettato l’estradizione.